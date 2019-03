'Fear The Walking Dead' se convierte en el mejor estreno de una serie de cable en EEUU

De tal palo, tal astilla. Este refrán se podría aplicar al increíble éxito que ha cosechado el estreno de 'Fear The Walking Dead', la serie que narra los orígenes de la ficción de AMC. El domingo, la cadena estrenó la serie creada por Robert Kirkman, que con más de 10,1 millones de espectadores se ha convertido en el mejor estreno de una serie de cable en EEUU.



'Fear The Walking Dead' sigue la estela de la serie de la que nace, 'The Walking Dead', la ficción de más éxito de AMC. La ficción consiguió reunir este domingo a 10,1 millones de espectadores durante los 90 minutos que duraba este primer episodio, con un rating de un 6,3 puntos.



Supera así con creces al estreno de 'The Walking Dead' en el año 2010, cuando la ficción zombie reunió a 5,4 millones de espectadores, un buen estreno, pero nada comparado a la audiencia de este domingo.



'The Walking Dead' se ha convertido en una de las series del momento y ha ido creciendo temporada tras temporada. Tanto es así que el estreno de la anterior temporada supuso más de tres veces esa cifra inicial con 17,3 millones de espectadores.



Con estos datos, los zombies de 'Fear The Walking Dead' desbancan a 'Better Call Saul': el 'spin off' de 'Breaking Bad' (también de AMC) reunió en su estreno el pasado mes de febrero a 7 millones de espectadores.