El estreno de ‘The Following’ engancha a 2 millones de espectadores

“The Following” fue ficción internacional más vista de la jornada con 1.766.000 espectadores (8,6%) en el primer episodio de estreno y1.686.000 (9,6%) en el segundo. Pese a que competía con el desenlace de “Homeland”, la nuevaserie de laSexta ganó en coincidencia a la ficción de Cuatro.

La serie ha llegado a España de la mano de laSexta. Avalada por la audiencia y la crítica, 'The Following' es el mejor estreno de la ‘midseason’. La serie de Fox convenció al público y registró una audiencia de 10,3 millones de espectadores el pasado 21 de enero (con unos demográficos de 2.2/7).



La caza del asesino en serie cerró su primera temporada en EEUU ante 7,8 millones de espectadores. Con una audiencia total de más de 17 millones, si se suman todas las plataformas en las que se emite (televisión, DVDR, web, etc)

Ahora los espectadores españoles pueden disfrutar de ella todos los miércoles en laSexta.



ASÍ ES 'THE FOLLOWING'

Han pasado 8 años desde que el agente del FBI Ryan Hardy (Kevin Bacon) capturara a Joe Carroll (James Purefoy), un asesino en serie que acabó con la vida de 14 de sus alumnas de la universidad. El criminal acaba de eludir la pena de muerte y, sin salir de su confinamiento, empieza una nueva ola de asesinatos que llevan su sello. Hardy conoce a Carroll como la palma de su mano, y por esa razón el FBI le pide que vuelva a la acción para investigar qué se esconde tras el rastro de sangre que están dejando diversos asesinos en serie.



Todo apunta a que Joe Carroll, que está escribiendo una novela con Ryan Hardy como protagonista, está organizando una red de psicópatas dispuestos a matar por puro placer. No hay manera de saber cuántos asesinos de esta macabra secta andan sueltos, pero Hardy y un equipo de agentes del FBI no tienen otra opción que usar todos los métodos a su alcance para evitar, a contrarreloj, el próximo asesinato.