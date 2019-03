El estreno de Los herederos Del Monte revoluciona las audiencias de Nova

Desde que el pasado 16 de mayo la tarde en Nova está experimentando una importante subida. Una de las razones de ese cambio es el estreno en la sobremesa de la telenovela Los Herederos Del Monte. La nueva apuesta del Grupo Antena 3 forma parte del acuerdo recientemente cerrado con Telemundo, así como con RCN y Televisa.



A primeros de mayo Nova despidió de su parrilla la telenovela 'Se Solicita Príncipe Azul', por lo que desde entonces la cadena ha venido definiendo los horarios del resto de sus productos hasta la llegada de la nueva telenovela. Entre las 16:15 y las 21:15 horas, la media de Nova en la primera semana fue del 2,2%; en la segunda semana del 2,6%; y en la tercera del 2,7%. 'Se Solicita Príncipe Azul' marcó en su última semana de emisión un flojo 1,1%, mientras que Los Herederos Del Monte ha aterrizado en la cadena con un gran 2%.



Tal y como puede apreciarse en la tabla, el estreno de Los Herederos Del Monte y la ausencia de 'Se Solicita Príncipe Azul' ha beneficiado, sin duda, a las telenovelas 'Teresa', 'Prisionera' y 'Amarte Así, Frijolito'. Aunque ésta última no aparece reflejada en la tabla cabe destacar que durante la última semana ha promediado un estupendo 3,2% con 512.000 telespectadores entre las 21:15 y las 22:15 horas.



NOVA CRECE MEDIO PUNTO

De la primera (2,2%) a la tercera semana (2,7%), la cadena del Grupo Antena 3 ha mejorado medio punto entre las 16:15 y las 21:15 horas. A pesar de seguir la línea de Pasión de Gavilanes, la telenovela Los Herederos Del Monte no ha arrancado con los espectaculares registros de la primera, no obstante, su llegada ha servido para revitalizar la franja de sobremesa de Nova y mejorar parte de la tarde.



En cuanto a targets, la nueva apuesta de Nova destaca notablemente entre el público femenino y entre los espectadores de 13 a 64 años. La nueva telenovela viene registrar prácticamente el mismo perfil de espectador que el resto de producciones latinoamericanas.



La tarde es la franja del día más fuerte de Nova. La cadena del Grupo Antena 3, dirigida especialmente al público femenino, anota entre las 17:00 y las 20:30 horas un gran 2,7% de share. Hasta el pasado 20 de mayo la cadena firma un 1,5% en el total mensual, de modo que los registros de las telenovelas se mantienen muy por encima de la media diaria de la propia cadena.



LOS HEREDEROS DEL MONTE, UNA HISTORIA DE VENGANZA Y AMOR

En la Rinconada del Monte los días pasan tranquilos. Los cinco hermanos: Juan (Mario Cimarro), José (José Luis Resendez), Pedro (Ezequiel Montalt), Gaspar (Fabián Ríos) y Lucas (Jonathan Islas) se ocupan, como siempre, de mantener la finca que durante décadas sus padres transformaron en la más importante y próspera de la zona.



Acompañados por Modesto (Roberto Mateos), el eterno y fiel servidor de la familia, los hermanos leen el testamento que dejó su padre recientemente fallecido. Lo que nunca pensaron estos hijos adoptivos era que ese día tan triste en sus vidas marcaría un quiebre definitivo y el comienzo de una nueva historia en la que se verán atrapados irremediablemente.



Cuando el abogado está a punto de leer el testamento y mostrar un vídeo con las últimas palabras de don Emilio del Monte, aparece Paula del Monte (Marlene Favela). Ella es la única hija biológica de Emilio, que no sólo viene a recibir su parte de la herencia, sino también a revolucionar los días de estos hombres, los más codiciados del lugar.



Desde ese momento las cosas en la Rinconada nunca volverán a ser iguales. Paula viene decidida a todo y quiere recuperar lo que le corresponde. La mueve el resentimiento y el haber sido ignorada por su familia paterna. Por eso sus planes ya están en marcha y cada uno de los hermanos le servirá para concretarlos.