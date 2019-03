El estreno de la cuarta temporada de 'Juego de Tronos', lo más visto en la historia de HBO

Los Siete Reinos celebran un nuevo récord de audiencia. El estreno de la cuarta temporada de 'Juego de Tronos' en HBO batió máximo de audiencia al registrar más de 6,6 millones de espectadores en EEUU, según datos del portal TV by the Numbers.



El capítulo "Two Swords" se convierte en la emisión más vista de la cadena de cable estadounidense desde el final de 'Los Soprano' en 2007. Con una audiencia de 6,6 millones, mejora en más de 2 millones de espectadores el estreno de la tercera temporada, que fue seguido por 4,4 millones de espectadores en 2013.



En su segundo pase, 'Juego de Tronos' alcanzó 8,2 millones de espectadores totales. En nuestro país, Canal+ Series estrenó la cuarta temporada de la superproducción tan solo 24 horas después que en EEUU con una audiencia de 144.000 espectadores (0,7% share).



Pero el domingo no solo volvió 'Juego de Tronos' a la televisión estadounidense. La comedia 'Veep' estrenó su tercera temporada con cerca de 1 millón de espectadores en HBO. La cadena de cable también estrenó 'Silicon Valley', con cerca de 2 millones de espectadores.



Por otro lado, AMC estrenó también la serie 'Turn' superó los 2,1 millones de espectadores en EEUU, alcanzando 3 millones con pases posteriores.