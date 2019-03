El esperado estreno de 'Ringer' fue visto por casi 3 millones

La nueva serie de de The CW, 'Ringer', está protagonizada por uno de los rostros televisivos de los noventa: Sarah Michelle Gellar, la recordada Buffy. 'Ringer' se estrenó este martes pasado con casi 3 millonesde espectadores y el 1,2 puntos en demográficos, un resultado flojo para la expectación creada por su vuelta a la televisión.



En 'Ringer', la actriz de 'Buffy cazavampiros' interpreta a dos hermanas gemelas Bridget y Siobhan, que ocultan un oscuro pasado por separado.



CUARTA TEMPORADA DE '90210'

El remake de la serie 'Sensación de Vivir' de la cadena The CW estrenó el martes su cuarta temporada. La serie juvenil '90210' no alcanzó los 2 millones de espectadores y obtuvo 0,8 puntos en demográficos.



'PARENTHOOD' ROZA LOS 7 MILLONES

No todos los estrenos fueron de la cadena The CW. La NBC estrenó la tercera temporada de 'Parenthood', la ficción protagonizada por Peter Krause ('A dos

metros bajo tierra') y Lauren Graham ('Las chicas Gilmore'). La serie rozó los 7 millones de espectadores y alcanzó los 2,3 puntos en demográficos.