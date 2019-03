Espejo Público arranca la semana líder de audiencia

Susanna Griso no se levanta del trono de las mañanas. Espejo Público arranca la semana como magazine matinal líder, con una audiencia del 17,5%, alcanzando una distancia de un punto sobre su competidor directo, 'El Program de AR' en Telecinco (16,5%).



Espejo Público fue ayer el programa más visto en su franja, con 460.000 espectadores, superando también a 'La Mañana' de La 1 (10,7%). El espacio de Antena 3 logra un 20% de cuota entre el público femenino (19,9%) y la cadena se hace con la franja de la Mañana (16%), +2 puntos de diferencia respecto a Telecinco (14%) en ese horario.



Por la noche, la séptima gala de El Número Uno registra un 14,5% de share y más de 2,3 millones de espectadores. El programa presentado por Paula Vázquez arrasó en las redes sociales con 10 'trending topics' mundiales, que fueron el 'hashtag' de la gala (#ElNumeroUno7), Sergio Dalma, Roko, Dan Michaels, Hermi, Jadel, Laia, Edu Cayuela, Pablo Vega, Juan Magan.



También logró 15 TT nacionales en Twitter: #ElNumeroUno7, Sergio Dalma, Roko, Dan Michaels, Cry Me a River, Hermi, Jadel, Juanes, The Scientist, Laia, Edu Cayuela, Pablo Vega, Garson, Juan Magan y Alberto Pestaña.



El reality 'Gran Hermano' lidera la noche con más de 3,3 millones de espectadores y el 23% de share.