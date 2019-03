Los espectadores eligen Antena 3 para seguir el debate de investidura

AUDIENCIAS

Los espectadores eligieron los canales de Atresmedia para seguir la primera sesión del debate de investidura: el especial informativo de Antena 3 fue la opción informativa favorita con un 9,4% de share (+3,8 puntos vs. TVE y +6,8 vs. Cuatro en coincidencia), seguida por ‘Más vale tarde’ con 8,9% (+3,2 puntos vs. TVE y +6,2 vs. Cuatro en coincidencia). El discurso de Mariano Rajoy fue seguido por más de 1,6 millones de espectadores y un 17,9% de share de media en las dos cadenas.