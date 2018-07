Energy, a la cola de las TDT

PROGRAMAS MÁS VISTOS DEL DÍA

Neox: The Big Bang Theory 426.000 (3,7%)

Nova: Cine SuperNova - Las mujeres perfectas 367.000 (2,2%)

Nitro: Cine - Un hormbre peligroso 457.000 (2,4%)



La Siete: Conexión Samanta 465.000 (3,2%)

FDF: La que se avecina 693.000 (4,8%)

Boing: Doreamon gato cósmico 437.000 (3,4%)

Divinity: Entre Fantasmas 245.000 (1,6%)

Energy: Eurocopa en Juego 196.000 (1,4%)



Clan TV: Fanboy & ChumChum 556.000 (3,8%)

Teledeporte: Euro 2012 88.000 (0,7%)

24H: La noche en 24H 295.000 (1,7%)



Disney Channel: Shake it up 381.000 (2,6%)

Intereconomía TV: El gato al agua 290.000 (1,5%)

Marca TV: Euro Futboleros 159.000 (1,8%)

MTV: MTV cazados 156.000 (1,6%)

13TV: Cine - Hambre de venganza 239.000 (2%)

Discovery Max: Así se hace 182.000 (1,2%)

Paramount Channel: Cine - Un lugar en el sol 256.000 (1,5%)



Xplora: Las Vegas Prisión Central 256.000 (1,7%)

La Sexta3: Cine - Linea Mortal 239.000 (1,2%)



A pesar de pertenecer al conglomerado de cadenas de Mediaset Sport, Energy no aprovecha el tirón de audiencia de la Eurocopa y registra tan solo medio punto de cuota de pantalla. Con España clasificada para cuartos de la Eurocopa, el programa especial de la cadena de TDT no llega a los 200.000 espectadores.



En cambio, Nitro sin ningún evento deportivo duplica su audiencia (1,6% de share). Teledeporte anota tan solo 0,3% de cuota, la cadena temática menos vista del día.



FDF lidera las temáticas con 3,2% de audiencia, seguida de Neox (2,4%). Xplora y Discovery Max empatan a un punto. Ninguna cadena de TDT logra los 2 puntos de audiencia en la franja del prime time, coincidente con el partido de la selección.