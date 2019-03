Cuatro, por detrás de Neox en la Tarde

No le digas a mamá... que me han cambiado de horario. Al menos eso parece que ha ocurrido con el porgrama de Cuatro, a tenor de los datos de audiencia del programa ayer. 'No le digas a mamá que trabajo en la tele', el programa de sobremesa de Cuatro, dio el salto a las tardes de la cadena sin mucho acierto. El espacio registró su mínimo histórico, con un 1,5% de share y 140.000 espectadores.



CUATRO, SUPERADA POR LOS DOCUMENTALES DE LA 2

El programa de Cuatro quedó relegado a la 12ª posición en su franja de emisión. Cadenas como Neox (con un 3,3% de share) o Nitro (casi 2 puntos) superan ampliamente al canal en el horario de emisión de 'No le digas a mamá...'. Series como 'The Big Bang Theory' o 'Dos Hombres y Medio' mejoran en casi 200.000 espectadores los datos del programa de Cuatro.



El documental que La 2 emitía en el momento en que Cuatro programaba 'No le digas a mamá...', titulado 'Los oficios de la construcción', registró más de 4 puntos de audiencia y 374.000 espectadores (más de 2 puntos y medio que Cuatro).



DESDE SU ESTRENO PIERDE 0,7 PUNTOS DE AUDIENCIA

'No le digas a mamá que trabajo en la tele' arrancó en julio con más de medio millón de espectadores y el 4,3% de audiencia. En su primer mes de emisiones (julio) tuvo una media de 3,3% de audiencia, unos datos que cayeron hasta el 2,7% en agosto (más de medio puntos) con el estreno de Otra Movida. Desde entonces, el programa de Cuatro no ha hecho más que perder audiencia.



La primera semana en la que 'No le digas a mamá...' y Otra Movida se vieron 'cara a cara', ya hubo un claro vencedor. El programa de Neox medió un 4,8% de share del 8 al 14 de agosto, mientras que esa misma semana el espacio de Cuatro obtubo un 2,5% de audiencia media. Desde entonces, 'No le digas a mamá...' no ha conseguido superar ninguna semana al programa de Neox.