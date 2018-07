'El Chiringuito' consige su máximo histórico en Neox con un 5,3% de share

PROGRAMAS MÁS VISTOS DEL DÍA

Neox: The Big Bang Theory 556.000 (4%)

Nova: Cuando me enamoro 453.000 (4,3%)



FDF: La que se avecina 700.000 (6,2%)

Boing: Just Kedding 343.000 (3,1%)

Divinity: El cuerpo del delito 507.000 (3,7%)

Energy: Palabra de gitano 273.000 (2%)



Clan TV: Peppa Pig 413.000 (3,9%)

Teledeporte: Baloncesto amistoso 544.000 (4,4%)

24H: Telediario 2 102.000 (1%)



Disney Channel: Jessie 189.000 (1,7%)

13TV: De hoy a mañana 349.000 (2,7%)

Discovery Max: La fiebre del oro 277.000 (2,3%)

Paramount Channel: MegaCine - Black snake moan 575.000 (4,4%)



'El Chiringuito' continúa imparable en Neox. El espacio que presenta Josep Pedrerol registró ayer récord de audiencia en el canal con un 5,3% de cuota y reunió a 295.000 espectadores, convirtiéndose en la oferta temática líder en hombres (7,4%), sólo por detrás de Antena 3 y laSexta. Es también líder temática entre los espectadores de 25 a 34 años (9,5%). El programa que sigue teniendo mucha repercusión en Twitter, obtuvo ayer una audiencia social de 10.306 espectadores y 20.600 comentarios.