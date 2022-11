Tu Cara Me Suena reúne al 41% de los jóvenes frente al 23,5% de 'Tú sí que vales'

Tu Cara Me Suena, el programa de entretenimiento revelación de la temporada, arrasó anoche con rotundidad en su gala final. El programa de Antena 3 se impuso a la competencia tras lograr una audiencia superior a los 3,9 millones de espectadores (25,9%). El resultado es todavía más significativo si lo comparamos con la final del programa 'Tú sí que vales' de Telecinco, celebrada este pasado martes. El espacio de Manel Fuentes ha logrado superar en 7,2 puntos a la audiencia del talent de Christian Gálvez.



Los datos reflejados por el programa de Antena 3 son simplemente espectaculares. Ni más ni menos que el 41% de los jóvenes se vieron seducidos este miércoles por Tu cara Me Suena. En Telecinco, 'Tú sí que vales' obtuvo en este mismo segmento de edad un 23,5%, es decir, se quedó a 17,5 puntos por debajo del espacio de la cadena de Planeta.



Tu Cara Me Suena cerró su primera edición con máximo de temporada, en total 3.914.000 espectadores se decantaron por Antena 3, frente a los 2.859.000 que un día antes eligieron el cazatalentos de Telecinco. Una diferencia superior al millón de espectadores que demuestra una vez más el poder de seducción del nuevo talent show musical de Antena 3.



Tu Cara Me Suena logró en su final superar la media diaria de la cadena (16,3%) en todos los targets de edad. Destacó especialmente el seguimiento del programa entre los jóvenes, un grupo que comprende a espectadores de 13 a 24 años. El espacio de Gestmusic barrió a la competencia con el respaldo del 41% de la audiencia. Tu Cara Me Suena fue igualmente seguido de manera arrolladora por los espectadores de 25 a 34 años (27,5%) y de 45 a 54 años (28,0%).

La diferencia entre el talent de Antena 3 y el de Telecinco fue clara en el caso de los jóvenes. Con los niños y los jubilados se registró prácticamente un empate. En el resto de grupos Tu Cara Me Suena obtuvo en su final las mayores diferencias con respecto a otras galas de 'Tú sí que vales'.



Por comunidades autónomas, el programa de Antena 3 registró unos datos históricos, con medias que en algunos casos llegaron a superar la barrera del 30%. La Comunidad Valenciana (31,1%) fue el territorio en el cual obtuvo su mayor cuota Tu cara me suena. Por detrás quedaron Islas Baleares (30,2%), Castilla y León (29,8%), Castilla La Mancha (27,3%), Aragón (26,6%), Cataluña (25,9%), Euskadi (25,8%), Islas Canarias (25,6%), Murcia (25,6%), Andalucía (24,7%), Madrid (23,4%), Asturias (20,7%) y Galicia (20,4%).