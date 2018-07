'Tu cara me suena' marca récord de temporada con un 23,6% y 3.206.000 de espectadores

La cuarta gala del programa de Antena 3 'Tu cara me suena' consiguió firmar este viernes sus mejores datos de la temporada: logró un 23,6% de cuota y 3.206.000 espectadores, lo que representa un nuevo récord en ambos casos. De esta forma, lideró su franja y fue la emisión no deportiva más vista del día.



En estricta competencia, superó a Telecinco (18,7%) en casi 5 puntos. Sálvame Deluxe bajó del 22% conseguido la semana pasada a un 19,6%.



'Tu cara me suena' lideró en total individuos, hombres, mujeres, target comercial y todos los públicos entre 13 y 54 años.

Por ámbitos, fue la primera opción en Andalucía (20,9%), Cataluña (24,3%), Galicia (19,1%), Madrid (27%), Valencia (26,4%), Castilla-La Mancha (27,8%), Aragón (32,5%), Baleares (24,6%), Murcia (25,3%), Castilla y León (30,9%) y Resto (20,1).



El minuto más visto de la emisión se produjo a las 23:01 (3.834.000-22,3%). En ese momento, Vicky Larraz imitaba a Ed Sheeran.



Redes sociales



Además, la cuarta gala de 'Tu cara me suena' triunfó también en redes sociales. #TCMS4 se mantuvo como primer 'trending topic' (TT) nacional y primero mundial, liderando con picos de hasta un 86% de share. De hecho, ya era primer TT nacional a los 20 minutos de comenzar el programa y fue primer TT mundial durante toda la emisión, acumulando más de 45.278 comentarios.



Una vez más, 'Tu cara me suena' no tuvo rival en redes sociales, que se volcaron con el programa acumulando un total de 45.278 tweets por 10.654 autores únicos. La actuación de Ed Sheeran fue la que más comentarios recibió, mientras que Ruth Lorenzo, Silvia Abril, Adrián Rodríguez y Rosa López fueron las cuentas más mencionadas durante la noche.