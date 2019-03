Tu Cara Me Suena mantiene su liderazgo con más del 16% de share

Angy volvió a ser la más votada en la gala de anoche de Tu Cara Me Suena con su interpretación de Cindy Lauper. El programa de Antena 3 se consolida en las noches de los miércoles siendo la emisión del prime time con mayor cuota de audiencia. Más del 16% de share y más de 2,5 millones de espectadores vieron la cuarta gala de Tu Cara Me Suena.



El espacio presentado por Manel Fuentes arrasa entre el público más joven con el 29,5% de cuota entre los espectadores de 13 a 24 años y es líder entre los espectadores menores de 55 años. Durante su emisión, Tu Cara Me Suena alcanza picos de audiencia de un 30,7% de share.



Tu Cara Me Suena lidera su franja de emisión y es lo más visto en Cataluña (17,4%), Madrid (17,2%), Valencia (21,7%), Baleares (17%), Murcia (21,8%) y Resto (14,7%).



El programa de Antena 3 supera en 1,1 puntos a la ficción de Telecinco 'Tierra de Lobos' (15%). Tu Cara Me Suena también supera ampliamente a 'Comando Actualidad' de La 1 (en 5,6 puntos de audiencia).



Tu Cara Me Suena logró 7 'trending topics' mundiales (Tino Casal, Carolina Ferre, Cindy Lauper, King África, Mónica Naranjo, Chiquetete y Sylvia Pantoja) y 4 nacionales en la red social Twitter (Cindy Lauper, Frank Sinatra, Rafael Amargo y Chiquetete).



ESPEJO PÚBLICO ROZA EL 20% DE AUDIENCIA

El magazine de Antena 3 Espejo Público bate su récord de ayer (17,9% de share y casi medio millón de espectadores) alcanzando un 19,8% de audiencia y 550.000 espectadores. Espejo Público marca su máximo de temporada, otorgando la franja de la Mañana a Antena 3 (17,2% de cuota media) y logra su mejor dato de audiencia desde junio de 2009.