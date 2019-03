'Tu Cara Me Suena' lidera el día con récord de audiencia (23,6%)

Arturo Valls volvió a revolucionar el escenario de 'Tu Cara Me Suena' con su imitación de Miley Cyrus. La sexta gala del programa de Antena 3 registró récord de temporada al superar los 3,3 millones de espectadores y el 23,6% de cuota de pantalla.



'Tu Cara Me Suena' fue la emisión más vista del día y líder absoluto de su franja, superando en casi 6 puntos en franja de coincidencia al programa de Telecinco 'Hay una cosa que te quiero decir' (17,7%), que fue vvisto por un 18,1% de share.



El programa de Antena 3 fue líder absoluto entre el taget comercial (28%) y entre los espectadores menores de 64 años, destacando el dato que alcanza entre el público más joven (35,9%). También lideró en Andalucía (24,1%), Cataluña (20,2%), Madrid (24,9%), Valencia (32%), Castilla-La Mancha (29,6%), Aragón (26,1%), Baleares (22,6%), Murcia (21%) y Castilla y León (25,8%).



La sexta gala de esta edición de 'Tu cara Me Suena' marcó máximo de temporada y logró el 'minuto de oro' del día, a las 23:30 horas, cuando más de 4,6 millones de espectadores (25,2%) veían el programa de Antena 3.



La cadena de Atresmedia TV lideró el jueves con un 15,8% de audiencia (supera en +0,4 puntos a Telecinco) y también las franjas del prime time (15,6%) y late night (23,7%).



'El Hormiguero' lideró su franja de emisión con más de 2,7 millones de espectadores y el 13,5% de hsare. El programa que presenta Pablo Motos anotó un 16,1% en el target comercial y lideró entre el público menor de 44 años, así como en Valencia (18,1%) y Castilla-La Mancha (16,7%).



La serie 'Amar es para siempre' continúa con grandes datos de audiencia en una de sus mejores semanas. Ayer, la serie de las sobremesas de Antena 3 marcó máximo histórico al alcanzar un 16,2% de cuota y superar los 1,8 millones de espectadores.

Después, 'El Secreto de Puente Viejo' lideró su franja con más de 2,1 millones de espectadores y el 19,3% share. La serie superó en +1,7 puntos a Telecinco (17,6%) en franja de emisión.



Atresmedia TV fue el grupo líder del día con un 32,2% de cuota de pantalla total, 2,5 puntos por delante de Mediaset (29,7%). En prime time, el liderazgo es aún mayor (34,6%).