Tu Cara Me Suena, líder absoluto con el 20% de audiencia

Santiago Segura fue el ganador de la séptima gala de Tu Cara Me Suena con su interpretación del clásico de Roberto Carlos 'El gato que está triste y azul'. Más de 3,2 millones de espectadores vieron la última gala del programa de Antena 3, liderando de forma absoluta con el 20% de share.



Tu Cara Me Suena revoluciona cada miércoles las redes sociales. Anoche consiguió 6 'trending topics' mundiales (#tucaramesuena, Chenoa, Julio Iglesias Jr., Bunbury, Angy y David Bisbal) y cuatro nacionales (#tucaramesuena7, Roberto Carlos, Kurt Coabain y Bunbury).



El programa de anoche fue la emisión más vista del día, otorgando el prime time y el late night a Antena 3 (14,3% y 21% de cuota, respectivamente). Tu Cara Me Suena alcanzó picos de audiencia del 34,3% de share y de más del 31% entre los espectadores más jóvenes (de 13 a 24 años).



Tu Cara Me Suena supera en casi 400.000 espectadores a 'Tierra de Lobos'. La serie de Telecinco pierde espectadores respecto a la semana pasada y más de medio punto de cuota. El programa supera en casi 3 puntos (2,8) a la serie de Telecinco durante la franja de coincidencia en prime time. En el late night, Tu Cara Me Suena (27,3%) aumenta a 15 puntos la diferencia con el programa 'Enemigos Íntimos' (14,3%).



El espacio de Antena 3 fue líder entre el público menor de 64 años y se impuso en las comunidades autonómicas de Andalucía (18,7%), Euskadi (20,5%), Madrid (20,1%), Valencia (24,4%), Castilla-La Mancha (22,9%), Baleares (21,8%), Murcia (21,4%), Castilla y león (22,4%) y Resto (19.6%).



Tu Cara Me Suena logró el 'minuto de oro' del día, cuando la mujer de Francisco le felicita por su actuación (a las 23:37 horas): más de 4,1 millones de espectadores y 22,3% de la audiencia.



ELECCIONES 20-N

Gloria Lomana, directora de Noticias Antena 3, entrevistó a Mariano Rajoy por primera vez en televisión tras el Debate electoral del pasado lunes. La entrevista tuvo un seguimiento del 11,5% de la audiencia y más de 2 millones de espectadores. Los 'hashtag' #RajoyA3 y Gloria Lomana fueron dos de los temas más comentados de la noche en Twitter.



Anoche también se celebró el Debate a 5 en La 1 de RTVE. El espacio, presentado por María Casado, fue visto por el 10,8% de la audiencia y más de 2 millones de espectadores.