Tu Cara Me Suena: fenómeno televisivo del año

En el terreno del entretenimiento, el público ha aplaudido las novedosas ofertas por las que ha apostado Antena 3 en 2011, entre las que destacan de forma especial los dos concursos revelación, Atrapa un Millón y Ahora Caigo, junto al fenómeno televisivo del año, Tu Cara Me Suena.



Formatos inéditos que se suman al éxito que, un año más, ha conseguido La Ruleta de la Suerte como el programa líder de las mañanas televisivas. El concurso que conduce Jorge Fernández consigue una media del 18,2% y más de 1 millón de espectadores en 2011 y aumenta la distancia frente a su principal competidor, Telecinco, al que ya aventaja en su franja +2,7 puntos y frente a La 1 (13,2%, +5,0).



TU CARA ME SUENA, EL FENÓMENO DEL AÑO

Uno de los grandes hitos conseguidos por Antena 3 en el género del entretenimiento ha sido el descubrimiento del programa Tu cara Me Suena.



Semana tras semana, el espacio presentado por Manel Fuentes ha logrado escalar posiciones significativamente hasta convertirse en el fenómeno televisivo del año y el talent show líder, al registrar una media de 2.932.000 espectadores y el 19% de cuota, líder absoluto de la noche de los miércoles. Tras arrancar con un 14% y poco más de 2 millones de espectadores, a partir de su sexta gala su cuota no bajó del 20%, para despedir su primera temporada rozando los cuatro millones de seguidores y el 25,9% de la audiencia



ATRAPA UN MILLÓN, CONSURSO MÁS VISTO DE LA TELEVISIÓN

El día 4 de febrero se estrenaba Atrapa un Millón en prime time con un 14,8% y 2.690.000 espectadores, ocupando la primera posición de su franja.



Desde su estreno hasta el 30/12/2011 lleva una media de 14,6% y 2.303.000 espectadores y logra su máximo el día 3 de junio de 2011 con un 18,5 y 2.809.000 espectadores, edición correspondiente a un especial famosos que contó con la participación de Flippy, Carlos Latre y Gracia Olayo. Con estos datos, el espacio que conduce Carlos Sobera se convierte en el concurso más visto de la televisión.



Su éxito en prime time, llevaría a Antena 3 a estrenar el formato en edición diaria con el mismo rendimiento. Tanto es así que desde el 18 de abril promedia un 14,8% de share y 1.481.000 espectadores. Consigue el máximo de cuota el 9 de septiembre con un 19,6 y su máximo de espectadores el 6 de diciembre con 2.563.000 espectadores.



AHORA CAIGO, CADA VEZ MÁS AL ALZA

Cinco meses después, el 6 de julio, Antena 3 apostaría para el prime time por Ahora Caigo, formato que al igual que Atrapa un Millón, había triunfado en el Mipcom. En sus 13 emisiones, logra una media en el horario estelar de 13,7% de cuota y 2.044.000 espectadores. Consigue su máximo el 16 de agosto con una cuota de 16,1% mientras que la emisión más vista fue el día de su estreno, con 2.383.000 espectadores.



Siguiendo la misma evolución de Atrapa un Millón, el concurso que conduce Arturo Valls estrena edición diaria el 22 de agosto y promedia un 15,8% de cuota y 1.520.000 espectadores. Desde su estreno, crece más de 3,5 puntos demostrando su tendencia ascendente. De hecho el 15 de diciembre logra su máximo de cuota con un 19,4% y el 6 de diciembre la emisión más vista con 2.242.000 espectadores.



APUESTAS CON NOMBRE PROPIO: EL HORMIGUERO 3.0 y OTRA MOVIDA

En el género del entretenimiento, Antena 3 ha sumado en 2011 dos fuertes apuestas a su programación: El hormiguero 3.0, en el access de Antena 3, y Otra Movida, en la sobremesa de Neox.



En la nueva etapa de Pablo Motos en Antena 3, el programa consigue una media del 12,1% de cuota y 2.356.000 espectadores, lo convierte en el programa más visto de las televisiones privadas en la franja y líder de su franja entre los menores de 35.



En Neox, el 8 de agosto, llegó a la sobremesa la primera gran apuesta para la franja dentro de las nuevas cadenas, Otra Movida y la audiencia recibió al nuevo programa presentado por Florentino Fernández, Anna Simon y Dani Martínez como el mejor estreno en la historia de la TDT, con un 6,4% de share y 758.000 espectadores.