El canal 24H anota 1,1% de audiencia el sábado

PROGRAMAS MÁS VISTOS DEL FIN DE SEMANA

VIERNES

Neox: Los Simpson 548.000 (2,9%)

Nova: Soy tu dueña 554.000 (3,1%)

Nitro: Ley y Orden 1329.000 (1,8%)

Xplora: La Casa de Empeños 304.000 (2,5%)

La Sexta3: Cine - Marido por sorpresa 559.000 (2,9%)

La Siete: Hombres y Mujeres y Viceversa 185.000 (1,4%)

FDF: La que se avecina 602.000 (4,3%)

Boing: Doreamon Gato Cósmico 368.000 (2,9%)

Divinity: Tu casa a juicio 328.000 (2,3%)

Energy: Frank de la Jungla 235.000 (1,3%)

Nueve: Sin tetas no hay paraíso 120.000 (0,9%)



Clan TV: Bob Esponja 556.000 (3,1%)

Teledeporte: Tenis - Copa Davis 136.000 (0,8%)

24H: La noche en 24H 231.000 (1,3%)



Disney Channel: Austin & Ally 400.000 (2,5%)

Intereconomía TV: El gato al agua 312.000 (1,7%)

Marca TV: Fútbol Liga española 777.000 (4,1%)

MTV: Gandía Shore 76.000 (0,4%)

13TV: Cine Western 362.000 (3,1%)

Discovery Max: Dynamo el mago 408.000 (2,4%)

Paramount Channel: Cine - Cuenta Conmigo 262.000 (1,4%)



SÁBADO

Neox: Los Simpson 457.000 (2,6%)

Nova: Tu cara me suena 397.000 (2,5%)

Nitro: Sin rastro 354.000 (2,1%)

Xplora: Buscadores de fantasmas 269.000 (1,9%)

La Sexta3: Cine - El Arrecife 325.000 (1,8%)



La Siete: Secretos y Mentiras 201.000 (1,3%)

FDF: La que se avecina 724.000 (4,5%)

Boing: Hora de aventuras 380.000 (8,6%)

Divinity: Rerforma por sorpresa 372.000 (2,6%)

Energy: ¿Quién da más? 228.000 (1,7%)

Nueve: Secretos y Mentiras 108.000 (0,8%)



Clan TV: El pequeño reino de Ban y Holly 648.000 (15,6%)

Teledeporte: Tenis Copa Davis 166.000 (1,2%)

24H: En Directo - Caso Bárcenas 367.000 (5,4%)



Disney Channel: Cine - Fantasmas a mogollón 306.000 (2,1%)

Intereconomía TV: El Telediario 207.000 (1,5%)

Marca TV: Futboleros 406.000 (3,5%)

MTV: Ya no estoy gordo 137.000 (1%)

13TV: Cine Western 394.000 (2,6%)

Discovery Max: Cazasubastas 379.000 (2,7%)

Paramount Channel: Cine - El lago azul 271.000 (1,9%)



DOMINGO

Neox: Los Simpson 734.000 (3,4%)

Nova: Ahora Caigo 466.000 (2,9%)

Nitro: Flashpoint 379.000 (1,7%)

Xplora: Cuerpos Embarazosos 360.000 (1,7%)

La Sexta3: Cine - El dragón del algo 334.000 (2,3%)

La Siete: Más allá de la vida 175.000 (0,9%)

FDF: La que se avecina 982.000 (5%)

Boing: Doreamon Gato Cósmico 353.000 (1,7%)

Divinity: Reforma Express 333.000 (2,3%)

Energy: ¿Quién da más? 362.000 (2,4%)

Nueve: La Duquesa 2 121.000 (0,7%)



Clan TV: Bob Esponja 583.000 (3,2%)

Teledeporte: Tenis Copa Davis 259.000 (1,4%)

24H: En Directo - Esteban González Pons 211.000 (2,2%)



Disney Channel: El dibujo clásico 318.000 (2,2%)

Intereconomía TV: Eduardo García Serrano - Sin Tapujos 249.000 (1,2%)

Marca TV: Fútbol Liga española 283.000 (1,9%)

MTV: Gandía Shore 448.000 (2%)

13TV: Nuestro Cine 305.000 (2,1%)

Discovery Max: Joyas sobre ruedas 424.000 (1,9%)

Paramount Channel: Cine - Copland 337.000 (1,6%)