'Breaking Bad' arrasa con su "felina": más de 10,3 millones de espectadores

Walter White puso punto y final a su aventura como Heisenberg el pasado domingo en AMC. 'Breaking Bad' emitió su capítulo final (titualdo "Felina", anagrama de finale) que batió todos los récords de audiencia: más de 10,3 millones de espectadores, superando su anterior récord (con el penúltimo capítulo, "Granite State", que logró 6,6 millones de espectadores).



'Breaking Bad' incrementa en un 442% su audiencia respecto a los datos de la conclusión de la cuarta temporada en 2011. La serie arrasa entre el público de 18 a 49 años, al registrar una audiencia de 6,7 millones, es decir, un crecimiento del 300% en ese target de edad respecto al último año, según datos del portal TV by the Numbers.



Compara con otras series, las andanzas de Walt y cía mantienen el tipo, pero su triunfo no es tan rotundo. En cuanto a las series de la AMC el mejor dado sigue siendo para 'The Walking Dead', que rozó los 12,5 millones de espectadores en el final de su tercera temporada.



Otro récord con el que cuenta este capítulo final es el de descargas ilegales: más de 500.000 descargas en internet en tan solo un día. No es de extrañar, ya que la despedida de 'Breaking Bad' triunfó en la Red: en Twitter el episodio se ha convertido en 'trending topic' mundial desde que arrancó la emisión en EEUU.



A pesar de que el último episodio se emitió a las 22:00 horas en Estados Unidos (en torno a las 04:00h en España), los comentarios en las redes sociales no cesaron. 'Breaking Bad', Walter White, #GoodbyeBreakingBad, Jesse o, inclusive, Todd se convirtieron en trending topic mundial. Hasta en España ha sido uno de los temas más comentados esta madrugada y continuó como 'trending topic' hasta primera hora de la mañana del martes.



AMC también ha hecho una caja de récord: la cadena de cable pidió entre 300.000 y 400.000 dólares (entre 221.000 y 295.000 euros) por 30 segundos de publicidad en el capítulo final de la serie, según hapublicado Ad Age.



Pese a lo espectacular de las cifras, que están en consonancia con muchos de los espacios más exitosos de la televisión estadounidense, 'Breaking Bad' queda lejos de otros grandes finales televisivos como 'Lost', que obtuvo 900.000 dólares por spot o 'Friends' y 'Seinfeld', que superaron el millón de dólares.