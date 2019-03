La oferta de cine, entretenimiento y ficción de los canales del grupo triunfa entre la audiencia. Con dos canales menos que Mediaset, Atresmedia TV se impone en +1,1 puntos de audiencia (28% vs. 26,9%) en el prime time.



En Antena 3, la película 'El Castigador' fue vista por más de 2,3 millones (14,7%) y superó en espectadores al estreno de 'Mira quien salta' en Telecinco (2,1 millones). Antes, 'El Hormiguero' lideró en el target comercial (16,1%) con más de 2,3 millones (13,3%), líder también entre el público menor de 44 años.



Por la tarde, las series de Antena 3 registraron buenos datos de audiencia: 'Amar es para siempre' superó los 1,6 millones de espectadores (15%) y 'El Secreto de Puente Viejo' rozó los 1,8 millones (18,6%), líder entre los espectadores mayores de 65 años.



En laSexta, la nueva entrega de 'El Jefe Infiltrado' superó los 2 millones de espectadores (10,5%). Antes, 'El Intermedio' lideró entre el público de 45 a 54 años (15,5%) con más de 2 millones (11,9%). En el late night de laSexta, 'En el aire' anotó un 8,2% de share y 'El Chiringuito After Hours' alcanzó el 7,4% de cuota.



Y en las temáticas del grupo, 'The Big Bang Theory' marca máximo de temporada con más de 800.000 espectadores en Neox y 'Una maid en Manhattan' superó los 600.000 espectadores en Nova.