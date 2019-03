Atresmedia TV lidera el prime time (29,1%) en febrero por quinto mes consecutivo

Atresmedia TV finaliza febrero como líder del prime time (29,1%) por quinto mes consecutivo. El grupo, que supera en +0,9 puntos a Mediaset (28,2%) en esa franja, también lidera la Tarde con un 30,1% de cuota total de pantalla.



El grupo es líder en febrero del target comercial en el día con un 31,6% de cuota y también en el prime time (33,8%), donde se impone en +5,2 puntos a Mediaset (28,6%).



Antena 3 cierra el mes con un 13,1% de share, líder de la Mañana (13,6%). La cadena finaliza febrero como líder del target comercial en el prime time (15,5%).



También lidera el fin de semana este mes, con un 11,8% de share. Antena 3 se impone en las franjas de Sobremesa (12,7%) y Tarde (13,4%) los sábados y domingos de febrero. Atresmedia TV también lidera en fin de semana las franjas de Madrugada (27%) y Tarde (26,1%).



laSexta logra un 8% de cuota en febrero, consiguiendo la mayor distancia de su historia (+1,5) sobre Cuatro (6,5%). La cadena recupera el liderazgo en target comercial sobre Cuatro (8,7% vs 7,7%).



En fin de semana, laSexta se impone a Cuatro en +0,2 puntos al promediar un 7,1% de share (+0,5 puntos respecto a enero, cuando registró un 6,6%).



Mega es líder absoluto de la Madrugada con un 7,8% de share. En fin de semana, la TDT también lidera esta franja con un 7,7% de cuota.



ANTENA 3 CONSOLIDA SU OFERTA DE FICCIÓN Y ENTRETENIMIENTO

En febrero, Antena 3 apuesta de nuevo por la ficción y el entretenimiento de calidad con los estrenos de la nueva temporada de 'Allí Abajo' y el nuevo programa de Susanna Griso,

'Dos días y una noche'.



La presentadora de 'Espejo Público' afronta un nuevo reto con 'Dos días y una noche', que se estrenó como líder absoluto de su franja con cerca de 2,5 millones de espectadores y un 13,6% de share. El programa promedia en febrero un 12,3% de share y 2.245.000 espectadores.



Los viernes siguen siendo los más divertidos en Antena 3 con la segunda temporada de 'Allí Abajo', que se convirtió en el mejor regreso de ficción de la temporada, líder del viernes con más de 3,6 millones de espectadores (20,5%). La serie promedia en el mes más de 3,4 millones de espectadores y un 19,5% de share, líder absoluto de su franja.



Los lunes, 'Casados a primera vista' vuelve a liderar su franja en febrero con cerca de 2,4 millones de espectadores de media y un 14,3% de cuota (+1,8 puntos que Telecinco en franja de coincidencia).



El partido de Champions League entre el Arsenal y FC Barcelona del pasado martes 23 de febrero ha sido la emisión más vista del mes (y de lo que va de año) con 5.667.000 espectadores y un 29,5% de cuota. El otro encuentro disputado este mes, el día 16, entre el PSG y el Chelasea, también fue líder absoluto de su franja con más de 3,4 millones de espectadores (18,2%).



Antena 3 estrenó 'Buscando el Norte' el pasado miércoles 10 de forma simultánea también en Neox y Atreseries, con 4,2 millones de seguidores y el 23,3% de cuota, el arranque de ficción más seguido de la temporada tras 'Mar de Plástico'. La comedia mantiene una audiencia media de más de 3,2 millones de espectadores (17,5%) en febrero.



'Bajo Sospecha' se trasladó al jueves en febrero, mes que cierra con una audiencia de más de 2,8 millones de espectadores y un 16% de share.



En el prime time de los fines de semana destaca la oferta cinematográfica de El Peliculón, que promedia un 15,8% de share y cerca de 2,5 millones de espectadores. La película 'Ahora me ves', emitida el 7 de febrero, se alza como la película más vista en televisión este mes con 3.174.000 espectadores y 17,1% share.



Entre semana, 'El Hormiguero' cierra febrero como líder absoluto de su franja con un 16% de share y 3.180.000 espectadores. La visita de Mónica Naranjo el pasado 2 de febrero se posiciona como el programa más visto del mes, con más de 3,6 millones (18,2%).



Al liderazgo de Antena 3 en la Mañana contribuyen los datos de sus espacias diarios: 'Espejo Público', presentado por Susanna Griso, registra una audiencia media en febrero del 17% de cuota y más de medio millón de seguidores.



Después, ‘Karlos Arguiñano en tu Cocina’ promedia un 14,8% de cuota y cerca de 630.000 seguidores. Cierra la Mañana ’La Ruleta de la Suerte’, de la mano de Jorge Fernández, que se sitúa un mes más como líder absoluto de su franja, de nuevo por encima del millón de espectadores y el 16,3% de cuota.



En la Sobremesa, ‘Amar es para siempre’ promedia un 13,5% de cuota y más de 1,5 millones de espectadores, mientras que 'El Secreto de Puente Viejo' celebra sus cinco años de éxito como la serie más vista de la tarde, este mes con un 17,1% de la audiencia y más de 1,8 millones de espectadores.



Los concursos de la franja vespertina mantienen sus resultados respecto al mes pasado: '¡Ahora caigo!' logra un 15,3% y cerca de 1,7 millones de espectadores. El concurso que conduce Arturo Valls continúa medio punto por encima y alrededor de +300.000 espectadores que el resto de temporada a raíz de los cambios introducidos en su mecánica. ‘¡Boom!’ consigue por su parte una cuota del 12,1% y cerca de 1,7 millones de espectadores.



Antena 3 Noticias se mantiene un mes más como referencia informativa y la primera edición de lunes a viernes registra cerca de 1,8 millones de espectadores y el 13,8% de cuota, mientras que, en el fin de semana, destaca también esta primera edición, que es líder con una cuota del 14,7% (frente al 14,4% del ‘Telediario 1 Fin de Semana y el 11,1% de Informativos 15:00 horas Fin de Semana).



LASEXTA, VENTAJA Y LIDERAZGO HISTÓRICO SOBRE CUATRO

La oferta informativa de laSexta Noticias vuelve a destacar un mes más al situarse, ya durante 44 meses, en el liderazgo informativo frente a su competidor (desde julio de 2012), con una media del 11,3% de cuota frente al 7,5% de Noticias Cuatro. Lo hace, además, en su mes histórico más visto, con 1.378.000 seguidores en la media global de sus ediciones y su segunda mejor cuota histórica mensual (11,3%).



La edición de las 14h L-V, presentada por Helena Resano, marca varios hitos en febrero: se sitúa en máximo mensual histórico, con un 14,9% de cuota y 1.590.000 espectadores. Es el informativo más competitivo de la Sobremesa de toda la televisión. Es líder de su franja por cuarto mes consecutivo y la opción informativa que más crece este mes en la Sobremesa (+0,7 puntos vs enero). Además, es la mejor de las ediciones de laSextaNoticias y se mantiene durante 44 meses por encima de Noticias Cuatro 1 (11,6%).



La edición de las 20h L-V, con Cristina Saavedra, es la edición informativa que más crece de toda la televisión (+0,9 vs enero) y, con un 11,3% y cerca de 1,5 millones de espectadores, iguala su mes más visto de la historia y duplica a la edición de Cuatro (5,1%), hegemonía que se produce desde junio de 2009.



Las ediciones del fin de semana, de la mano de Cristina Villanueva, también consolidan su audiencia y supera a las de su rival, la primera con un 10,7% y más de un millón de seguidores y la segunda con un 7,8% y más de 1,1 millones de espectadores.



MÁXIMOS HISTÓRICOS DE 'AL ROJO VIVO', 'MÁS VALE TARDE', JUGONES Y 'ZAPEANDO'

Varios programas de la parrilla habitual de laSexta viven este mes sus máximos históricos: En la Mañana a diario, 'Al Rojo Vivo' crece (+0,8 vs enero) y bate su máximo histórico con cerca de 900.000 espectadores (887.000), con un 13,7% de cuota y es la tertulia líder. Sigue logrando una gran ventaja (+1,4 puntos) frente a 'Las mañanas de Cuatro' (12,3% y 793.000).



Y, tras los citados hitos conseguidos por laSexta Noticias14H, Jugones también marca su máximo mensual histórico, con un 5,9% de cuota y 750.000 espectadores de la mano de Josep Pedrerol.



Ya en la franja vespertina, 'Zapeando' repite su mes histórico en cuota, un 7,8%, con más de 950.000 espectadores.



laSexta mantiene su mes de récords con 'Más Vale Tarde', que crece +1 punto hasta su máximo histórico, con 959.000 espectadores y el 8,9% de cuota. El programa que conduce Mamen Mendizábal es la actualidad más vista de las tardes.



En el género del entretenimiento, 'El Intermedio' de El Gran Wyoming y Sandra Sabatés se sitúa como el programa de emisión diario con mayor audiencia de laSexta. Crece +0,4 puntos respecto al mes pasado hasta el 12,9% de cuota y más de 2,5 millones de espectadores.



De los programas semanales, 'Salvados' es el más seguido de la cadena con más de 3,1 millones de espectadores y el 15,5%, líder absoluto y lo más visto del domingo. Este mes logra, además, su segundo mejor programa del curso, "Fashion Victim", con 3.763.000 espectadores y un 18,1%, solo superado por "Albert y Pablo, cara a cara" (5.214.000 y 25,2% del 18 de octubre de 2015), que es hasta el momento la entrega histórica más seguida.



Es, además, el programa con más autores sociales del mes (exceptuando emisiones especiales) con unos 23.600 por emisión. Destaca la movilización en Twitter de su estreno de temporada sobre el machismo (más de 143.000 tweets) y la emisión sobre la industria textil (unos 104.000 tweets). Esas dos emisiones fueron lo más comentado del día.