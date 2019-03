Atresmedia, grupo líder del prime time (29,2%) y la Tarde (26,9%) en octubre

Exitoso octubre para Atresmedia Televisión. El grupo finaliza el mes como líder del prime time (29,2%) con un canal menos que Mediaset, que promedia -0,3 puntos (28,9%) en el horario estelar. Este liderazgo en prime time es aún mayor en target comercial (33,3% vs. 31,8%).



La Tarde también es para Atresmedia, ya que el grupo se impone con un 29,6% de cuota media (+0,2 puntos que Mediaset). En el fin de semana lidera las franjas de la Tarde (27,1%) y del prime time (29%).



Este liderazgo de Atresmedia es gracias al continuo crecimiento de sus principales canales, Antena 3 y laSexta, y a la estabilidad de su oferta temática, con Neox, Nova y Mega. Antena 3 y laSexta son los canales que más crecen respecto a septiembre de este año (+0,6).



Antena 3 logra un 14% de cuota, su mejor octubre en siete años (2008), además de su mejor mes desde marzo de 2014. La cadena crece en todos los grupos de edad y todas las franjaslogrando su mejor octubre desde hace siete años (2008) y su mejor mes desde marzo de 2014 (14,2%). El canal se mantiene como líder en Target Comercial en Prime Time (15,9%). Y además es colider de la franja de Mañana con un 14% de share.



Además, Antena 3 sigue intratable en los fines de semana, donde este mes es de nuevo líder absoluta, con un 13,6% de share, liderando todas las franjas del día menos la Madrugada: Mañana (9,8%), Sobremesa (13,3%), Tarde (15,4%), Prime Time (14,1%) y late night (15%).



Por otro lado, laSexta cierra octubre con un 7,3% de cuota, superando a Cuatro en nada menos que +0,6 puntos, la mayor distancia desde febrero 2015. laSexta también se impone a Cuatro en Target Comercial (8% vs 7,7%), lo que no ocurría desde hace un año (octubre de 2014).



laSexta supera a Cuatro en prime time en nada menos que +2,8 puntos (8,4% vs 5,6%) y vuelve a superarle también ampliamente en Target comercial en esta franja (9,3% vs 7%). Con estos datos, la cadena de Atresmedia TV cumple tres años de su integración en el grupo atravesando su mejor año (7,3%).



ANTENA 3 Y LASEXTA, LAS CADENAS QUE MÁS CRECEN EN OCTUBRE

Antena 3 encadena su tercer mes de crecimiento consecutivo, en octubre con el mayor ascenso junto a laSexta, de +0,6 puntos hasta el 14% de cuota. Es la televisión líder de la Mañana (14%) y la más seguida los fines de semana (13,6%), donde lidera todas las franjas del día a excepción de la Madrugada: Mañana (9,8%), Sobremesa (13,3%), Tarde (15,4%), Prime Time (14,1%) y late night (15%).



Es, también junto a laSexta, la que más crece en Prime Time, +0,6 puntos hasta el 14,4% de cuota, seguimiento que consigue gracias a la oferta más variada de la televisión.



Así, en ficción 'Mar de plástico' se sitúa como la serie más seguida del mes con una media de más de 3,7 millones de espectadores y el 21,3% de cuota, lo que la convierten en líder absoluta.



Los miércoles, la cadena propone el talent gastronómico 'Top Chef', que se sitúa líder entre las cadenas comerciales con una media en el mes del 14,2% de share y 2.155.000 espectadores.



Los jueves se visten de gala con 'Velvet', que promedia un 17,4% de cuota y más de 3 millones de espectadores. Este mes, la serie bate su máximo en espectadores con su último capítulo emitido hasta el momento: 3.195.000 de espectadores.



Y el viernes, es día de espectáculo de la mano de 'Tu Cara Me Suena', que ratifica en octubre su hegemonía como lo más visto y líder absoluto del día, este mes con una media de más de 3,1 millones de espectadores (22%). Con más de 210.000 tweets en octubre es lo más comentado de los viernes y 'Top Chef' (con más de 88.000 comentarios en el mes y 6.000 autores de media) de los miércoles, según datos de Kantar Twitter TV Ratings.



El cine viene representado por las marcas líderes de la televisión: El Peliculón con un 16,9% y más de 2,6 millones de espectadores de media; y Multicine, con un 15% de cuota y más de 1,8 millones de espectadores de media. La película más seguida del contenedor líder del prime time en el fin de semana es 'Al límite' con 3.241.000 seguidores y el 20,5% (25 de octubre).



En el 'access prime time', la oferta de Atresmedia también es líder absoluto con las mejores bazas de la televisión. Así, tras vivir el mes pasado el mejor arranque de temporada de toda su historia, 'El Hormiguero' logra en octubre su mejor mes histórico con un 15,1% de cuota de pantalla (supera su anterior mejor marca en +0,4 décimas, 14,7% conseguido en diciembre de 2014) y crece +0,9 puntos respecto a septiembre. Con una media en el mes de más de 2,9 millones de seguidores, es de nuevo líder absoluto de su franja, a +1,6 puntos de sus rivales.



Todos los días entre las emisiones más vistas, son muchas las entregas de 'El Hormiguero' que destacan este mes, entre ellas la de Hugh Jackman (7 de octubre), que es la más seguida de todo octubre con 3.233.000 espectadores y el 17,2% de cuota; la de la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría (6 de octubre), en la que supone la edición más vista del espacio de todas las protagonizadas por invitados políticos, con más de 3,1 millones de seguidores y el 16,5% de cuota y la de Justin Bieber (28 de octubre), seguida por más de 2,9 millones de espectadores (15%) y que además es la emisión del programa con más comentarios en lo que va de año (125.778 comentarios y 39.281 autores).



El deporte también está muy presente en Antena 3 con la Champions League, que este mes ofrece el encuentro entre el Bate Borisov-Barcelona ante el 24,2% de la audiencia y 4.388.000 espectadores, lo más visto del día y líder de su franja, así como en todos los targets y prácticamente todos los ámbitos.



Igualmente, los dos GP de Fórmula 1 son líderes absolutos de su franja: el de Rusia con un 21,2% y 1.704.000 espectadores y el de Estados Unidos con un 17% y 3.031.000 seguidores.



En cuanto a laSexta, la cadena de Atresmedia ha finalizado un octubre histórico celebrando su tercer aniversario en Atresmedia Televisión con una audiencia anual en récord histórico (7,3%) y el liderazgo absoluto sobre su competidor.



Así, no solo lidera en octubre frente a Cuatro (7,3% vs 6,7%), sino que lo hace con la mayor distancia en ocho meses (febrero de 2015). En Prime Time, esta hegemonía es aún superior, ya que la distancia entre ambas se amplía a +2,8 puntos: 8,4% de laSexta vs 5,6% de Cuatro, liderazgo que mantiene ya durante 26 meses consecutivos.



'Salvados' logra varios récords este mes: es el programa más visto de la cadena y líder absoluto de su franja con una media en octubre de más de 4 millones de espectadores y el 19,6% de cuota. Con el debate inédito "Albert y Pablo, cara a cara", emitido el pasado 18 de octubre entre los líderes de Ciudadanos y Podemos, respectivamente, logra la emisión más vista de todo octubre, con 5.214.000 espectadores y el 25,2% de cuota.



Además, gracias a esta emisión, laSexta logra, por primera vez en su historia, liderar el ranking de emisiones más vistas de un mes con un programa. Esta edición también arrasa en Twitter con 64.475 autores sociales y 289.534 comentarios, lo que la sitúa como la emisión con más autores del mes y la emisión de actualidad con más autores y tweets de 2015.



'laSexta Noche' logra en octubre una media del 9,6% y más de 1,1 millones de espectadores y se mantiene como la tertulia líder de los sábados, registros con los que se mantiene +4,3 puntos por delante de 'Un tiempo nuevo' (5,3%) en Cuatro.



En la Mañana a diario, 'Al Rojo Vivo' es la tertulia líder y la que más crece este mes, hasta un 12% de share y 689.000 seguidores, y 'Más Vale Tarde' registra en octubre un 6,8% y cerca de 650.000 espectadores.



Los domingos, 'El Objetivo' que presenta Ana Pastor consolida su seguimiento en la noche dominical con una media en octubre del 8,8% de cuota y cerca de 1,5 millones de espectadores.



En el género del entretenimiento, 'El Intermedio' de El Gran Wyoming y Sandra Sabatés se sitúa con una media en el mes de 12,2% de cuota y más de 2,2 millones de espectadores.



Del horario estelar, también destaca 'El Jefe Infiltrado', con una media del 9,7% de cuota y 1.840.000 espectadores. Los lunes, El Taquillazo promedia más de 1,4 millones y 8,4% de share, imponiéndose en +3 puntos a la oferta de Cuatro.



Por las tardes, 'Zapeando' mantiene a sus fieles seguidores a diario, con más de 700.000 de media en octubre, con un 6,5% de cuota.



ANTENA 3, COLÍDER DE LA MAÑANA Y ASCENSO EN TODOS LOS PROGRAMAS DIARIOS

'Espejo Público', presentado por Susanna Griso, también es el magazine matinal que más crece (+1,8 puntos vs. sept.) hasta registrar una audiencia media en octubre del 17,5% de cuota y 459.000 espectadores.



El magazine matinal de Antena 3 contribuye al liderazgo de la cadena en la franja, al igual que 'Karlos Arguiñano en tu cocina', que consigue su mejor mes histórico con una cuota del 17,4%, tras subir tanto en share, casi 2 puntos, como en miles (más de 50.000 espectadores) hasta superar los 650.000 seguidores.



Cierra la Mañana 'La Ruleta de la suerte', de la mano de Jorge Fernández y como líder absoluto de su franja un mes más, en esta ocasión con más de un millón de espectadores y el 17,6% de cuota (+0,7 puntos vs. sept.).



En la Sobremesa, 'Amar es para siempre' mejora su resultado respecto a septiembre (+0,4 puntos) según avanza el desarrollo de sus nuevas tramas de la temporada hasta el 14,2% y cerca de 1,6 millones de espectadores.



Después, 'El secreto de Puente Viejo' experimenta un gran crecimiento de +0,9 puntos y sigue siendo la ficción líder de las Tardes para más de 1,8 millones de espectadores y el 18,7% de la audiencia.



Los concursos de la franja vespertina también mejorar sus resultados respecto al mes pasado: 'Ahora Caigo', con Arturo Valls, lo hace en casi un punto hasta el 15,4% y más de 1,4 millones de espectadores en el que supone su mejor mes en cuota desde marzo de 2014. 'Boom' también sube y supera la barrera de los 1,5 millones de seguidores, con el 12,5% de cuota, de la mano de Juanra Bonet.



ANTENA 3 NOTICIAS, REFERENCIA INFORMATIVA Y CRECIMIENTO EN TODAS SUS EDICIONES

En octubre, Antena 3 ofreció una de las emisiones de mayor repercusión informativa: la primera entrevista que concedió el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, tras las Elecciones Catalanas a la Directora General de Antena 3 Noticias, Gloria Lomana. Cerca de 2 millones de espectadores (12,8%) siguieron este cara a cara en el que el jefe del Ejecutivo anunció, entre otros asuntos de relevancia, la fecha de las próximas Elecciones Generales.



Además, la primera entrevista que concedió Rajoy tras el 27S a las cámaras de Antena 3 Noticias fue seguida en algún momento de su emisión por más de 4,6 millones de espectadores. El cara a cara fue asimismo líder entre los espectadores de 25 a 34 años (12%) y destacó entre el público de 55 a 64 años (15,7%), así como en Castilla y León, donde fue lo más seguido con un 19,5%, mientras que en Madrid alcanzó el 19%.



Un ejemplo más de la vocación informativa de la cadena en un mes en el que Antena 3 Noticias se ha convertido en la oferta que más crece (+0,9 puntos) respecto a septiembre de 2015, de manera que todas sus ediciones logran aumentar su audiencia en relación al mes anterior.



Antena 3 Noticias 1, con Vicente Vallés y Lourdes Maldonado, es la edición más seguida de la cadena de lunes a viernes con un 14,1% de cuota y más de 1,7 millones de espectadores (1.762.000), lo que supone un ascenso de +0,4 puntos respecto al mes pasado.



La segunda edición diaria, presentada por Álvaro Zancajo y Sandra Golpe, alcanza el 12% de cuota tras subir medio punto, y experimenta un gran crecimiento en el número de espectadores hasta superar los 1,8 millones de televidentes.



En el fin de semana, Antena 3 Noticias 1, con Matías Prats y Mónica Carrillo, lidera con una cuota del 14% (frente al 13,8% del “Telediario 1 Fin de Semana” de La 1 y el 12,6% que consigue “Informativos Telecinco 15:00 horas Fin de Semana) tras crecer asimismo en +0,6 puntos. Su media de espectadores en el mes supera los 1,7 millones de seguidores.



La segunda edición del fin de semana, Antena 3 Noticias 2 Fin de Semana, es la que más sube de todas las ediciones de la cadena, +2 puntos en relación a septiembre, hasta el 12,2% de cuota, con más de 1,7 millones de espectadores.



La oferta informativa de laSexta Noticias vuelve a destacar un mes más al crecer en todas sus ediciones respecto a septiembre y situarse, ya durante 40 meses, en el liderazgo informativo frente a su competidor (desde julio de 2012), con una media del 9,9% de cuota frente al 7,5% de Noticias Cuatro.



La edición de las 14h L-V, presentada por Helena Resano, vuelve a ser la mejor de la cadena con una media en el mes del 13,5% (+1,3 puntos vs sept.) y cerca de 1,4 millones de seguidores, datos que la sitúan muy por delante de su rival en Cuatro (11,2%), ya durante 40 meses consecutivos.



La edición de las 20h L-V (9,3%), con Cristina Saavedra, también sigue por encima de la de Cuatro (5,2%), hegemonía que se produce desde junio de 2009, y además recupera la referencia del millón de espectadores de media en octubre.



Las ediciones del fin de semana, de la mano de Cristina Villanueva, también crecen y destaca la de las 20Horas, con un 7% de cuota y cerca de 900.000 seguidores, lo que suponen ocho meses consecutivos por delante de su rival (6% y 739.000).