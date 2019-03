Atresmedia TV concluye la era pre-apagón como oferta líder indiscutible de audiencia (29,4%). El Grupo gana por sexto mes consecutivo a Mediaset (29,2%) y lidera el prime time donde suma un 28,9% de cuota de pantalla.



Con el resultado del mes que acaba de concluir, Atresmedia Televisión también lidera de forma absoluta el primer cuatrimestre del año con su máximo anual histórico, 29,9%. Datos muy positivos con los que afronta, a partir de mayo, su nueva etapa en la que se despiden tres de sus canales ya históricos: Nitro, Xplora y laSexta3.



La audiencia también ha situado a Atresmedia Televisión como el Grupo preferido en el horario estelar, de modo que es líder absoluto del Prime Time, tanto en abril (28,9%, +2 puntos vs Mediaset), como en lo que llevamos de 2014 (30,5%, +2,3 puntos frente a su competidor).



Antena 3 (13%) lidera las franjas de la Mañana (15%) y la Sobremesa (12,6%) y es la cadena líder del fin de semana en abril con un 13,4% de share. Y por su parte, laSexta cierra abril con un 6,6% de audiencia y encadena su séptimo mes consecutivo sobre Cuatro (5,9%) a +0,7 puntos de distancia.



Las temáticas (9,8%) de Atresmedia TV ganan a las de Mediaset (9,3%) por cuarto mes consecutivo, pese a contar con un canal menos, con la mayor distancia desde diciembre de 2012.



Asimismo, en lo que llevamos de 2014 y antes de dar paso a la era post apagón, se mantienen por delante de las de Mediaset a pesar de tener un canal menos: 9,4 % vs 9,1%.



LIDERAZGO ABSOLUTO EN TARGET COMERCIAL

En Target Comercial, Atresmedia TV (31,7%), Antena 3 (12,9%) y laSexta (7,4%) también son líderes absolutos. Así, el grupo lidera durante seis meses consecutivos el Target Comercial, mientras que Antena 3 mantiene el liderazgo absoluto en este apreciado segmento durante diez meses ininterrumpidamente.



De esta forma, la cadena continúa con la tendencia lograda durante todo 2013, año en el que lideró todos los meses en Target Comercial, salvo el mes en el que Telecinco emitió la Copa Confederaciones (junio).

Por su parte, laSexta vuelve a superar a Cuatro en el Target Comercial (7,4% vs. 7,3%).



ANTENA 3 NOTICIAS 1 (L-D), LÍDER DE LA SOBREMESA

En abril, los informativos de Antena 3 Noticias vuelven a contar con un gran seguimiento por parte del público. Tanto es así que la edición de Sobremesa de lunes a domingo es líder absoluta con una media del 14% y 1.805.000, frente al 13,6% y 1.784.000 del Telediario 1 (L-D) y el 12,7% y 1.637.000 de Informativos Telecinco (L-D).



A diario, la edición de Antena 3 Noticias 1, que conducen Vicente Vallés y Lourdes Maldonado, es líder de su franja con un 13,6% y 1.793.000, frente al 13,1% y 1.729.000 de La 1 y el 13,4% y 1.770.000 de Telecinco.



En el fin de semana, Antena 3 Noticias 1, de la mano de Álvaro Zancajo y Sandra Golpe, es líder absoluto de la Sobremesa con un 15,1% y 1.841.000 seguidores. Así, es el informativo más visto del fin de semana, frente al 13,7% y 1700.000 del Telediario Fin de semana 1 de La 1 y el 10,1% y 1.231.000 espectadores de Informativos Telecinco Fin de Semana 15:00 horas.



LASEXTA NOTICIAS, 22 MESES POR DELANTE DE SU COMPETIDOR

Por su parte, laSexta Noticias logra en abril, en la media de sus ediciones, un 9,2% y cerca de un millón de espectadores de media (955.000), datos que le sitúan durante 22 meses por delante de su inmediato competidor, Noticias Cuatro, con una ventaja este mes de + 3 puntos.



La primera edición de laSexta Noticias de lunes a viernes, conducido por Helena Resano, es su edición más vista con una media de casi 1,3 millones de espectadores (1.281.000) y el 12,5%, +3,3 puntos y 22 meses seguidos por delante de Noticias Cuatro 1 (L-V).



laSexta Noticias 20H de lunes-viernes, con Cristina Saavedra, promedia un 8% y 847.000 seguidores; dato con el que vuelve a duplicar a su inmediato competidor, Noticias Cuatro 2 (3,6%) y con el que se mantiene casi 5 años por delante del informativo de Cuatro (desde julio de 2009).



laSexta Noticias 14H fin de semana (8,8% y 776.000), de la mano de Cristina Villanueva, confirma su buena racha y consigue superar también, por segundo mes consecutivo, a Noticias Cuatro 1 de fin de semana (8,7% y 742.000).



LIDERAZGOS POR FRANJAS DE ANTENA 3

Antena 3 ha vuelto a ser en abril la cadena más seguida en la Mañana (15,1%), la Sobremesa (12,5%) y en las jornadas del sábado (13,5%) y del domingo (13,4%), además de la televisión preferida por los jóvenes (12,4%) y los espectadores de 45 a 54 años (14,2%).



La emisión más vista de la cadena corresponde al capítulo del pasado 28 de abril, titulado "La Visita" de su serie 'Velvet', con 4.208.000 espectadores y el 21,9% de cuota.



De hecho, la ficción de Series Atresmedia se mantiene como lo más visto de los lunes con una media en abril del 20,8% y 4.015.000 espectadores. Con un promedio desde su estreno del 21,6% y 4.220.000, 'Velvet' es líder de su franja a más de 6 puntos de la segunda opción, Telecinco (15,2%).



Tras 'Velvet', la celebración del GP de Bahrein es la emisión deportiva más vista de las cadenas comerciales en abril, con 3.642.000 espectadores (27,8%), en un mes con Cuartos y Semifinales de Europa League y el estreno del Mundial de Motociclismo en directo.



En el prime time del miércoles, 'Con el Culo al Aire' promedia en abril un 13,7% y más de 2,5 millones de espectadores; se mantiene líder de su franja desde su estreno con una media del 14,8% y cerca de 2,7 millones de seguidores.



En el access prime time, y en un mes marcado por las competiciones futbolísticas, 'El Hormiguero' se mantiene líder de su franja entre las cadenas comerciales con un 10,8% y más de 2,1 millones de espectadores.



El liderazgo matinal, que se produce tanto de lunes a domingo (15,1%) como de lunes a viernes (16%), se debe principalmente a su asentada parrilla protagonizada por 'Espejo Público', con una media en abril del 16,1% y cerca de medio millón de espectadores, 'Karlos Arguiñano en tu cocina', que promedia un 15,4% y cerca de 600.000 seguidores en el mes y 'La ruleta de la suerte', que celebra sus 8 años en antena como líder imbatible, en abril con un 19% y más de 1,1 millones de espectadores.



En cuanto al liderazgo de la Sobremesa, 'Amar es para siempre' logra una media en abril del 14,1% y más de 1,6 millones de espectadores. Después 'El secreto de Puente Viejo' mantiene su fidelidad cercana a los 2 millones de seguidores, con el 18,3% de cuota en abril.



Los fines de semana, la oferta de Multicine sigue imbatible y líder absoluta en todos sus pases con una media del 14,7% y cerca de 1,7 millones de seguidores. En la oferta estelar del fin de semana El Peliculón alcanza una media de 14,4% y 2.446.000, líder a casi 2 puntos de Telecinco (12,8%). De hecho, Antena 3 coloca 6 películas en el top 10 de las más vistas en abril.



En cuanto a los liderazgos del Grupo, Atresmedia Televisión es la opción más seguida en la Mañana (29,2%), la Tarde (32,2%) y el ya mencionado Prime Time (28,9%).



LASEXTA SIGUE SUMANDO ÉXITOS

laSexta sigue con su buena marcha y ya son siete meses los que supera a su competidora. De hecho, se impone a Cuatro en la mayoría de franjas: Mañana (5,8% vs 5,2%), Tarde (5,7% vs 4,9%), Prime Time (7,6% vs 4,9%) y Late Night (7,6% vs 7,3%).



En abril suma un nuevo éxito en prime time con la llegada de 'El jefe Infiltrado' a la noche de los jueves, que se convierte en el mejor estreno de entretenimiento en la historia de la cadena. Lideró su franja con un 16,5% y 2.882.000 espectadores en su doble entrega. En el total de los cuatro programas emitidos este mes, promedia un 14,2% y 2.644.000 espectadores.



En la franja matinal, la cadena se impone a su competidor gracias a los datos de 'Al rojo vivo', tertulia matinal líder con un 9,2% y 511.000 espectadores. El espacio conducido por Antonio G. Ferreras suma 25 meses seguidos por delante de 'Las mañanas de Cuatro', en abril con una ventaja de +1 punto.



En la Sobremesa, 'Zapeando' registra su mejor dato mensual (5,9% y 742.000). El 4 de abril bate su récord histórico de cuota y miles, con un 7% y 887.000, mientras que en la franja vespertina Más vale tarde se convierte en el programa de actualidad más visto de la Tarde, con 550.000 seguidores (5,7%).



Los lunes, 'Pesadilla en la cocina' (12,3% y 2.518.000) lidera de 35 a 44 años con un 20,4%. Sube +1,3 puntos respecto al mes anterior. El Taquillazo promedia este mes un 7,7% y 1.375.000 a más de 2 puntos de Cuatro (5,6%). Los miércoles, 'El Mentalista' promedia en abril 8,3% y 1.532.000, supera a Cuatro (6%) en más de 2 puntos.



'El Intermedio' promedia en el access prime time un 9,6% y 1.825.000 espectadores en abril, mientras que 'En el aire', con un 8% de share, +1,2 respecto a marzo, (y 533.000 espectadores), logra su segundo mejor dato de cuota mensual.