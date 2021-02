ATRESMEDIA TV arrasa en enero: grupo líder absoluto (27,4%) y líder del Prime Time, con un canal menos que su rival

Atresmedia TV arranca 2021 como el grupo líder absoluto de audiencia con un 27,4% de cuota de pantalla en enero, imponiéndose a su competidor, pese a tener un canal menos, con +0,6 puntos de ventaja. Este liderazgo, que ocurre por primera vez desde enero de 2019, se debe al ascenso de sus cadenas principales, Antena 3 y laSexta, las que más suben respecto al mes anterior (+0,4 respectivamente). En la comparativa interanual Antena 3 es la cadena que más crece (+1,9). De hecho, las dos cadenas principales de Atresmedia TV (20,5%) ganan a las dos de su competidor (19,1%).

Es el mejor resultado para Atresmedia TV en casi 2 años (febrero de 2019) tras subir +0,5 puntos frente a diciembre de 2020 y +1,5 puntos frente a enero de 2020 y ante el descenso de su competidor (-0,2 puntos vs diciembre 2020 y -1,2 vs enero 2020).

Es también el grupo líder absoluto del Prime Time, por quinto mes consecutivo, con un 29%, su mejor resultado en la franja estelar en más de 4 años, desde noviembre 2016. El grupo amplía así su liderazgo absoluto en la franja de mayor consumo al crecer +1,3 puntos respecto a diciembre, frente al descenso de casi un punto de su competidor hasta conseguir la mayor distancia histórica con su rival en Prime Time desde que se formó el grupo Atresmedia con la llegada de laSexta, +4,7 puntos. Además de la franja estelar, lidera la Sobremesa (29,1%).

También conquista el Target Comercial con un 28,3% (+0,6 puntos sobre su rival) y sube en este apreciado segmento, el más atractivo desde el punto de vista publicitario, en el Prime Time hasta el 29,2%, líder igualmente con una rotunda ventaja sobre su rival de +3,5 puntos.

· Antena 3 sigue imparable y alcanza su mejor resultado en 2 años, líder en entretenimiento e informativos, con las 25 emisiones más vistas y arrasa en Prime Time a +3,3 puntos de su rival

Extraordinario enero para Antena 3, que logra su mejor resultado en 2 años (enero de 2019) al subir hasta el 13,6%. Es la cadena que más crece junto con laSexta y arrasa en Prime Time, donde es líder por sexto mes consecutivo con su mejor dato en casi 13 años (abril de 2008), un 15,9% (+0,9 vs diciembre 2020 y +3,5 vs enero de 2020), y la mayor distancia frente a su rival en casi 19 años (marzo de 2002), +3,3 puntos.

En Target Comercial, alcanza su mejor dato desde febrero 2019 (12,5%) y es líder del Target Comercial en Prime Time, en este caso con su mejor dato desde febrero 2019 con un 14,9%, a +2,4 puntos de su competidor.

Además del Prime Time, lidera también la Sobremesa y suma a estas franjas el liderazgo del Late Night de lunes a viernes.

Antena 3 es la cadena por la que más espectadores pasan cada día, con una media de más de 16 millones (frente a los 14,1 millones de su competidor) y este mes logra el hito de conseguir las 25 emisiones más vistas, en un ranking protagonizado por ‘Pasapalabra’ y Antena 3 Noticias 2. El concurso de la cadena alcanza el mes más visto de toda la historia de la TV con cerca de 3,4 millones de seguidores y un 21,9%, mientras que su segunda edición de noticias es lo más visto en enero con cerca de 3,6 millones de espectadores y un 20,3%. A ellos se suma ‘El Hormiguero’, también en su mejor mes histórico, y el programa más visto de la TV junto a ‘Pasapalabra’. ‘Pasapalabra’, Antena 3 Noticias 2 y ‘El Hormiguero 3,0’ forman el triplete invencible de la TV.

Antena 3 es así líder en entretenimiento, informativos y ficción. Los informativos de Antena 3 Noticias encadenan 13 meses de liderazgo ininterrumpido. Son los que más suben, +1,2 puntos vs diciembre (frente al descenso de su competidor por 2º mes) hasta su cuota más alta en 12 años, un 19,0%, resultado con el que se distancian en casi +4,6 puntos con su rival, la ventaja más amplia desde diciembre de 2007. Además, Antena 3 Noticias firma su mes más visto en 14 años (febrero 2007) con casi 3 millones.

Sus ediciones de lunes a viernes superan el 20% de cuota y, en el fin de semana, conquista el liderazgo absoluto: tras ganar durante seis meses consecutivos con la primera edición, alcanza el liderazgo absoluto en la edición de noche del fin de semana, por primera vez desde finales de 2018 y se convierte, además, en la segunda edición más vista del fin de semana.

También es la cadena con las series más vistas del mes con ‘Mi hija’ y ‘Mujer’, en nuevo máximo mensual histórico, mientras que ‘Amar es para siempre’ continúa como la serie diaria más vista.

· laSexta: 31 meses de liderazgo imbatible frente a su competidor

laSexta (6,9%) acumula 31 victorias mensuales consecutivas sobre su rival repitiendo su 2º mejor dato de temporada. También la supera con ventaja en Prime Time (6,3% vs 5,4%) y en Target Comercial, tanto en total día (8,1% vs 6,1%) como en Prime Time (7,4% vs 6,4%).

Es su mejor dato en la franja estelar desde mayo de 2020, tanto en total individuos como en Target Comercial.

La Mañana de lunes a viernes vuelve a ser su franja más fuerte (11,8%) situándose como tercera opción absoluta y por delante de la cadena pública gracias a la fortaleza de ‘Al Rojo Vivo’, programa de debate político líder y el que más crece, aumentando la distancia con su nuevo competidor, y ‘Aruser@s’, en su tercer mejor mes histórico.

A diario, ‘El Intermedio’ es su programa más visto y todos sus espacios de entretenimiento, actualidad e informativos, laSexta Noticias ‘Jugones’, ‘Más Vale Tarde’ y ‘Zapeando’ -en el mes más visto de la historia- se sitúan por delante de sus respectivos rivales con sus datos más altos de la temporada.

Antena 3, la que más sube, barre en Prime Time y acapara lo más visto de la TV

Antena 3 Noticias (19% y casi 3 M), líder en informativos, por 13º mes con la mayor ventaja con su competidor en más de 13 años

Líder en entretenimiento con ‘Pasapalabra’ y El Hormiguero 3.0’, los programas más vistos en sus máximos históricos

· Antena 3 Noticias 2 (20,3% y 3.578.000), lo más visto de la TV por 2º mes y 4º mes como el informativo más visto. Logra su mejor cuota en 13 años y su mes más visto en 14. Amplía su liderazgo en Prime Time, por 6º mes consecutivo, con una distancia de +6,3 puntos sobre su competidor, la mayor en más de 14 años (nov 2006)

· Antena 3 Noticias 1 (20,5% y 2.782.000) suma 36 meses de liderazgo imbatible en la Sobremesa. El informativo con mayor cuota de toda la TV con su mejor resultado en 12 años (enero 09)

· Antena 3 Noticias 1 Fin de Semana (19,1% y 2.819.000): 6º mes consecutivo como líder absoluto entre las ediciones de sobremesa y 2ª edición más vista de la TV. Además, obtiene sus mejores datos en casi 12 años. Antena 3 Noticias 2 Fin de Semana (13,7% y 2.430.000): consigue el liderazgo absoluto del Prime Time en el fin de semana por primera vez desde finales de 2018. Crece hasta sus mejores datos mensuales de temporada.

· Deportes de Antena 3: información deportiva líder con máximos históricos en todas sus ediciones. La 2ª edición L-V es la más vista (2,9 M) y en la sobremesa supera el 17% a diario (17,4%) y los fines de semana (17,5%)

· ‘Espejo Público’ (15,4% y 474.000), el magazine matinal que más crece (+1,2 vs dic) hasta su mejor dato desde marzo y hasta el 16,8% en Target Comercial

· ‘Pasapalabra’ (21,9% y 3.398.000) programa más visto, en SU MES MÁS VISTO EN TODA LA HISTORIA DE LA TV y líder por 6º mes consecutivo a +6,3 puntos de su rival

· ‘El Hormiguero 3.0’ (17,5% y 3.159.000), programa más visto de la TV junto a ‘Pasapalabra’, LOGRA MÁXIMO MENSUAL HISTÓRICO, a +5,8 puntos de su competidor

· ‘Tu cara me suena’ sube en enero (21,2%, +6,2 vs dic y 2.876.000) y cierra una nueva temporada líder absoluto (18,8%)

· ‘El Desafío’ (17,1% y 2,5 M) se estrena con un 22,4% y 3,3 M como líder.

· ‘Mi hija’ (16,5% y 2,7 M) y ‘Mujer’ (19% y 2,3 M), en nuevo máximo histórico, son las series más vistas y líderes absolutas y ‘Amar es para siempre’ (10,7% y 1,3 M), en su mejor mes del curso, la más vista a diario

· ‘La Ruleta de la Suerte’ (17,6% y 1.850.000) logra su mejor cuota en más de cinco años (octubre 2015), líder absoluto, aumenta a +5 puntos a ventaja sobre su rival

· Karlos Arguiñano’ (14,9% + y 1,071.000) logra su mes más visto desde mayo 2020 y el más competitivo desde sept. 2017

· ‘¡Ahora caigo!’ (10% y 1,2 M) y (13,4% y 1,7) ‘¡Boom!’ siguen subiendo y obtienen sus mejores cuotas desde marzo.

laSexta (6,9%), 31 meses de liderazgo ininterrumpido sobre su competidor

Gana a su rival, un mes más, en Prime Time y Target Comercial, en ambos casos con su mejor dato desde mayo de 2020

· ‘Al rojo vivo’ (13,0% y 902.000) es nuevamente el programa de debate político líder y el que más crece, aumentando a +5,6 puntos la ventaja sobre su nuevo rival

· ‘Aruser@s’ (16,0% y 494.000), marca su tercer mes histórico. Líder absoluto en Target Comercial (19,6%), público masculino (18,4%) y los espectadores de 45-64 años (19,5%), además de en País Vasco (18,5%), Valencia (20%), Aragón (19,8%) y Murcia (16,2%)

· laSextaNoticias (9,5% y casi 1,3 M) encadenan su cuarto mes por encima del millón de espectadores hasta su máximo de temporada

· .laSextaNoticias14H (11,5% y casi 1,4 M): el informativo con mejor audiencia de la cadena, duplicando ampliamente a su rival en la franja (4,2%)

· laSextaNoticias 20H (8,2% y +1,2 M): 4º mes por encima del millón de espectadores, crece hasta su segunda mejor cuota del curso y el más visto en 9 meses

· laSextaNoticias Fin de Semana: crecimiento para sus dos ediciones, 10,6% y cerca de 1,2 M la de las 14:00 h (su mejor mes de temporada) y 8,2% y 1,3 M en la de las 20:00 h (también crece este mes)

· ‘Jugones’ (6,4%% y 873.000) bate su máximo de temporada y aumenta la distancia con su competidor a +3,1 puntos

· ‘Zapeando’ (7,3% y 979.000 espectadores) logra el 2º mes más visto de su historia y el más competitivo de la temporada, a +1,4 puntos por delante de su rival

· ‘Más vale tarde’ (6,8% y 848.000) es la actualidad más vista de su franja con su mes más visto desde mayo, líder a +1 punto de ventaja con su competidor

· ‘El Intermedio’ (8,6% y 1,6 M) es el programa más visto de la cadena con récord mensual en cuota desde may-2020 y el mes más visto desde ene-2020

· ‘Salvados’ (1,5 M y 8,0%, +0,7 puntos vs dic) sube al 8,5%. Se alza este mes como el segundo contenido más visto de la cadena, ascendiendo en Target Comercial al 8,9%

· ‘laSexta Noche’ logra su mes más visto desde mayo

· ‘laSexta Columna’ (6,9% y casi 1,3 M) y ‘Equipo de Investigación’ (6,6% y 1,1 M) crecen hasta sus máximos de temporada

· ‘Liarla Pardo’ (7,3% y 1,1 M) logra su mejor mes desde abril 2020

Nova (2,4%), cadena líder absoluta entre temáticas

Nova vuelve a ser la cadena temática líder. Es también la cadena femenina líder y acumula ya 19 meses consecutivos por delante de su competidora. Encadena once meses consecutivos como cadena líder temática del Prime Time (2,7%) y también lidera con su franja de novelas (15:00-22:45h LV) con un 3,1%, a +1,6 puntos de su competidor.

‘Ciudad Cruel’ (604.000 y 3,4%) y ‘Hercai’ (592.000 y 3,9%) son las series temáticas más vistas y siguen siendo líderes.

También lideran sus franjas ‘Elif’ (3,0% y 414.000) y ‘Cennet’ (2,9% y 456.000 espectadores).

En cuanto a las novelas latinas, ‘Muchacha italiana viene a casarse’ (3,3% y 417.000) lidera su franja. Son novelas líderes ‘Amarte así, Frijolito’ (3,6% y 428.000) y el final de ‘Te doy la vida’ (2,7% y 368.000). ‘Betty en NY’ logra en su primer mes un 2,7% y 330.000 y también es novela líder.

El estreno de la décima temporada de ‘Doctor en los Alpes’ promedia un 2,5% y 404.000 espectadores, segunda opción temática en su franja.

Neox (1,8%), líder en Target Comercial

Neox es la temática líder en Target Comercial en total día (2,7%) y en Prime Time (2,4%). Además, destacan sus datos en 18-35 años (4,5%) y lidera en 25-34 (5,0%) y 35-44 (3,5%).

‘Los Simpson’ son líderes temáticos de su franja (2,3% y 239.000) en la sobremesa.

Mega (1,4%) sube en el Late Night con el ‘El Chiringuito de jugones’, líder un mes más

Mega destaca en hombres (2%) y en Target Comercial (1,7%). También sobresale en Late Night con un 2,9%, franja que lidera entre temáticas de lunes a jueves (3,7%) aupado por ‘El Chiringuito de Jugones’ que es líder en la noche temática, un mes más con un 4,6% y 228.000 seguidores de media en enero.

Junto a la tertulia deportiva, entre lo más visto de la cadena está el contenedor ‘Megacine a lo bestia’ (266.000 y 1,7%) y el estreno de ‘Cazadores de langostas’ (249.000 y 1,6%).

Atreseries (1,3%) cadena de nueva creación líder, un mes más

Atreseries sigue siendo la cadena de nueva creación líder desde su nacimiento, por 62 mes consecutivo. ‘Navy: investigación criminal’ (241.000 y 1,6%) y ‘Crossing Jordan’ (216.000 y 1,4%) es lo más visto del canal este mes.