Atresmedia arranca 2024 de nuevo como el grupo audiovisual líder en el consumo digital y atresplayer sigue creciendo

ATRESMEDIA arranca 2024 prolongando su liderazgo absoluto también en las audiencias del consumo digital. Así, de acuerdo con los últimos datos publicados por Comscore, correspondientes a enero de este año, Atresmedia vuelve a situarse a la cabeza entre los grupos audiovisuales, siendo líder imbatible y sumando ya 93 meses consecutivos en cabeza o, lo que es lo mismo, ganando de forma ininterrumpida desde abril de 2016.

Una rotunda victoria con la que Atresmedia continúa a gran distancia frente a su inmediato competidor, ya que mantiene los 24,7 millones de visitantes únicos registrados y marca una distancia de un +126%. Esta diferencia supone más de 13,8 millones de visitantes únicos que su adversario. Igualmente, Atresmedia también vuelve a lograr una significativa ventaja en el ranking de sites más visitados, ya que ocupa la octava posición, frente al puesto 35 de su directo rival.

Crecimiento también para atresplayer con 2,9 millones de visitantes únicos, lo que supone una subida del +3% respecto al mes anterior y del +8% en la comparativa interanual. Con este resultado, la plataforma de Atresmedia consigue su mejor enero de los últimos dos años.

atresplayer refuerza su posición, gracias a un catálogo que no para de crecer y al que llegan nuevos formatos para componer la oferta en español más variada y valorada, tanto dentro como fuera de nuestras fronteras, con contenidos de calidad, innovadores y diversos. Paralelamente, destaca su tecnología para garantizar la mejor experiencia de usuario y su apuesta por potenciar el talento audiovisual español con historias locales capaces de conquistar a espectadores de todo el mundo.

La plataforma de Atresmedia ha arrancado el año por todo lo alto, abriendo las puertas por primera vez a Drag Race España: All Stars y ha ofrecido el clásico Meet the Queens, donde se desvela la identidad de las reinas participantes. Los usuarios premium pueden seguir en exclusiva la franquicia de España, que se convierte en la primera edición internacional en tener una versión All Stars tras el éxito de tus tres primeras temporadas en atresplayer.

En el capítulo de ficción este mes está protagonizado por Una vida menos en Canarias, procedimental policiaco protagonizado por Ginés García Millán y Natalia Verbeke que transcurre en las islas Canarias, un entorno paradisiaco donde el equipo de Homicidios resuelve en cada capítulo un caso criminal.

También ha ofrecido la recta final de Vestidas de azul, continuación del fenómeno Veneno, aclamada producción considerada por la crítica como la mejor serie de 2020, y que ya está disponible al completo. Vestidas de azul se sitúa dos años después de la muerte de Cristina Rodríguez, La Veneno, cuando Valeria Vegas vuelve a Valencia y se encuentra el VHS del documental Vestida de azul una cinta que narra las experiencias de seis personas trans en la España de principios de los años 80.

En su oferta, los usuarios también pueden seguir viendo Las noches de Tefía y La ruta, dos de las series más alabadas del año entre el público y la crítica, que han sido, además, galardonadas en los Premios Ondas 2023 a Mejor Intérprete Masculino (Patrick Criado) y Mejor Serie de Drama, respectivamente.

Antena 3 y laSexta inician el año de nuevo líderes sobre sus rivales

Las principales cadenas de televisión de Atresmedia, antena3.com y lasexta.com, estrenan 2024 liderando nuevamente sobre sus competidores. Por un lado, Antena 3 vuelve a superar a su rival directo al obtener 6,8 millones de visitantes únicos.

Por su parte, laSexta.com consolida su liderazgo otro mes más consiguiendo 8,8 millones de visitantes únicos en el arranque de año, resultado con el que continúa a una ventaja aplastante frente a sus rivales.

Los espacios informativos y de actualidad, con las ediciones de Antena 3 Noticias y Espejo Público y sus entrevistas a Teresa Ribera, Alberto Núñez-Feijóo, Pilar Alegría, Alfonso Rueda o Yolanda Díaz han vuelto a situarse en enero entre los contenidos más visitados de Antena 3.

También con los programas de entretenimiento más vistos, Pasapalabra, El Hormiguero, El Desafío, Pasapalabra: Noche de campeones y La ruleta de la suerte, todos líderes absolutos, al igual que Y ahora Sonsoles, que continúa con su liderazgo en la Tarde y las recetas de Cocina abierta de Karlos Arguiñano en la mañana. Junto a ellos, en enero ha llegado Atrapa un millón y el gran estreno de Entre Tierras, que se coloca como la serie más vista del año en televisión y que se ha sumado al éxito de sus series, destacando también el liderazgo de Hermanos en la noche del lunes y el martes y de Amar es para siempre, la serie diaria más vista, que sigue conquistando a la audiencia cada tarde de lunes a viernes, al igual que Pecado Original.

Del mismo modo, laSexta continúa en su posición como referente informativo en un mes marcado en el plano nacional por las negociaciones de la nueva legislatura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno y la amnistía en el centro del debate, y la guerra de Ucrania y el conflicto en Israel y Gaza en el ámbito internacional, con toda la información a diario a través de laSexta Noticias, Al Rojo Vivo y Más Vale Tarde, así como desde laSexta Xplica todos los sábados.

Igualmente, Aruser@s ha comenzado el año como el programa líder absoluto de las mañanas y se ha situado entre los contenidos más vistos, junto con Lo de Évole, El Intermedio, Zapeando, Equipo de investigación, laSexta Columna o Generación Top. También ha despuntado otro mes Jugones con la información deportiva más relevante.

Onda Cero crece y supera los 4,5 millones y Europa FM sigue por delante del millón de visitantes únicos

La web de Onda Cero comenzó el año experimentando un crecimiento del 2% hasta los más de 4,5 millones de visitantes únicos, gracias al tirón de sus principales programas: Más de uno, con Carlos Alsina; Julia en la onda, con Julia Otero; La brújula, con Rafa Latorre; Radioestadio, con Edu García; o Radioestadio noche, con Rocío Martínez y Edu Pidal; además del seguimiento de la actualidad y de la información de servicio.

Por otro lado, el morning Cuerpos especiales, con Eva Soriano y Nacho García, y una cuidada fórmula musical basada en "los éxitos de hoy y tus favoritas de siempre" lanza a la web de Europa FM hasta los más de un millón de visitantes únicos en enero.