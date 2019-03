Atresmedia TV (27,4%), grupo líder de la Sobremesa y la Tarde, repite en noviembre su segundo mejor registro anual

Atresmedia Televisión cierra noviembre con una cuota de pantalla del 27,4%, resultado con el que repite su segundo mejor dato anual, tras el máximo histórico conseguido en el pasado octubre. Además, es el grupo líder de la Sobremesa (27,8%) y la Tarde (29,4%).

Antena 3 sube en noviembre al 12% de cuota y logra su mejor dato desde junio. Es la televisión líder de la Mañana (12,4%) y conquista, además, la Sobremesa (12,5%), franja en la que asciende al liderazgo con su mejor dato desde mayo 2015. Logra la emisión más vista de noviembre -El Apoel-Real Madrid de Champions con 4.512.000 espectadores y 24,8%- y el entretenimiento diario más seguido con ‘El Hormiguero 3.0’, que promedia más de 2,8 millones de espectadores. Este mes destaca Antena 3 Noticias, en sus mejores datos en casi 2 años (enero de 2016) con un 13,3%y, especialmente, la edición que dirige y presenta Sandra Golpe, Antena 3 Noticias 1, líder de su franja con su mejor resultado en 7 años: 15,2%.

También ‘Espejo Público’, que lidera de nuevo su franja con un gran 19,1% de cuota y, en la franja estelar, ‘Tu cara me suena’, ‘Tiempos de guerra’ y ‘El Hormiguero 3.0’, todos líderes este mes.

Es, además, la televisión preferida entre el público masculino, además de en los ámbitos de Valencia (14,6%), Castilla-La Mancha (14,7%) y Aragón (13,3%).

laSexta firma en noviembre un 7,6% de cuota, líder por cuarto mes consecutivo sobre Cuatro (6,1%) con una distancia en esta ocasión de +1,5 puntos. Lidera también sobre su inmediato competidor en Prime Time: 8,1% vs 6,7%. En Target Comercial también está por encima de su rival, tanto en el total día (8,1% vs 7,3%) como en la franja estelar (9% vs 8,6%). ‘Al rojo vivo’, líder de su franja con su segundo mejor resultado histórico, ‘Más vale tarde’, también en su segundo mejor registro histórico y laSexta Noticias, 65 meses por encima de su rival con el tercer mejor registro de su historia, son algunos de sus protagonistas en noviembre.

Antena 3, líder de la Mañana y la Sobremesa

Antena 3 ha concluido noviembre de nuevo como líder absoluto de la Mañana y conquista, además, la Sobremesa. En el mes que acaba de concluir, vuelve a ser protagonista de la franja matinal, con un 12,4% y hasta un 14,5% de lunes a viernes gracias a ‘Espejo Público’.

El programa que conduce Susanna Griso sigue con registros muy altos y es el magazine líder absoluto de su franja con un 19,1% de cuota (a una distancia de +0,6 puntos de Telecinco) y 511.000 espectadores.

El programa que le precede, ‘Un café con Susanna’ logra, por su parte, su segundo mejor mes histórico al alcanzar un 14,3% de cuota.

En la franja matinal, ‘La ruleta de la suerte’ lidera su franja y logra su mes más visto desde hace casi 8 años (enero de 2009) al superar los 1,3 millones de seguidores y subir respecto a octubre en +0,7 puntos hasta el 13,8% de cuota. También en la Mañana, ‘Karlos Arguiñano en tu cocina’ mantiene su fidelidad un mes más, en este noviembre con más de 800.000 seguidores y el 13,4% de cuota.

Antena 3 Noticias 1, líder con su mejor dato en 7 años

Mención especial también este mes para Antena 3 Noticias, que obtiene un 13,3% de share, su mejor resultado desde hace casi 2 años (enero 2016) lo que supone un crecimiento de +0,9 respecto a noviembre de 2016.

Destaca con un impresionante resultado Antena 3 Noticias 1 L-V. La edición que dirige y presenta Sandra Golpe es líder de su franja con nuevo crecimiento hasta el 15,4% de cuota, +0,6 vs octubre y +2,8 puntos vs noviembre 2016, y más de 1,9 millones de espectadores de media en el mes, su mejor dato en 7 años, desde diciembre de 2010. Es el informativo de Sobremesa que más crece y logra su máximo dato diario desde diciembre de 2015, con un 16,8% de cuota el pasado 16 de noviembre.

Los Deportes de esta edición también obtienen su mejor mes desde 2010 al alcanzar un 13,3% y cerca de 1,7 millones de espectadores, de la mano de Manu Sánchez y Rocío Martínez.

Antena 3 Noticias 2 L-V. El informativo conducido por Vicente Vallés crece de nuevo hasta su dato más alto en casi dos años (desde enero de 2016), un 12,4% de cuota y más de 2 millones de espectadores.

Antena 3 Noticias Fin de semana. En fin de semana, los informativos presentados por Matías Prats y Mónica Carrillo, destacan con su primera edición, Antena 3 Noticias 1 Fin de Semana que es líder entre la oferta privada con un 13,6% y más de 1,6 millones de espectadores. La segunda edición del fin de semana registra un 10,7% de cuota y también más de 1,6 millones de seguidores.

Las grandes bazas del Prime Time

En el horario estelar, Antena 3 ha destacado en noviembre con sus emisiones deportivas, así como por su entretenimiento y su ficción. A la ya citada emisión más vista del mes con el partido de Champions entre el Apoel de Nicosia contra el Real Madrid (4.512.000 espectadores y el 24,8%), que emitió Antena 3, se suman este mes los liderazgos en sus programas de entretenimiento ‘El Hormiguero 3.0’ y ‘Tu cara me suena’ y la serie ‘Tiempos de guerra’, además del final de ‘La casa de papel’.

‘El Hormiguero’ se coloca como el entretenimiento diario más visto del mes y de nuevo líder absoluto de su franja con una media en noviembre de casi 2,9 millones de espectadores y el 15,4% de cuota, lo que suponen +0,7 puntos respecto a octubre y su mejor mes desde marzo. Este mes logra su programa más visto de la temporada con la visita de Ana Pastor el pasado día 7, que logró 3.260.000 espectadores (17,6%).

Además, el programa vive uno de los momentos televisivos del año con la pedida de mano a la actriz María Castro por parte de su novio José Manuel, el pasado martes 28 de noviembre. Ese día, el programa que conduce Pablo Motos lideró nuevamente su franja y los instantes de este mágico momento fueron seguidos por más de 3,6 millones de espectadores.

Los viernes, ‘Tu cara me suena’ conquista en noviembre el liderazgo con un 17% de cuota y 2,2 millones de espectadores de media, líder también en Madrid (16,8%), Cataluña (14,7%), Galicia (17,5%), Valencia (24,3%), Aragón (20,8%), Baleares (18,9%) y Castilla y León (20,9%).

La ficción viene representada este mes por el impresionante final de ‘La casa de papel’ y el crecimiento, hasta alcanzar el liderazgo, de ‘Tiempos de guerra’.

‘La casa de papel’ se despidió el jueves 23 con un impresionante y frenético capítulo que conquistó a 1,8 millones de espectadores (1.798.000) y el 12,1% de la audiencia, su segundo mejor dato de la temporada final y con el que lideró entre la oferta privada, con una ventaja de +2,1 puntos en coincidencia sobre su principal rival, ‘Gran Hermano’ en Telecinco.

Con este episodio final, la ficción concluye con una media total en sus 15 capítulos de casi 2,3 millones de espectadores y el 14,4% de cuota.

Además, el espectacular final de la producción de Series Atresmedia se convierte en la emisión de Antena 3 más vista en diferido, al aumentar un +20% su audiencia hasta los 2.163.000 seguidores.

‘Tiempos de guerra’, por su parte, crece en noviembre hasta convertirse en la oferta líder de la noche del miércoles con una media en el mes de cerca de 2,2 millones de espectadores y el 15,1% de cuota.

‘Amar es para siempre’ y ‘El secreto de Puente Viejo’ se mantienen como las series más vistas de la sobremesa y la tarde con una fidelidad de cerca de 1,3 millones de espectadores (11,8%) para la primera y de más de 1,3 millones de espectadores para la segunda (13,3%).

Los concursos de la tarde experimentan un sobresaliente seguimiento en noviembre: ‘¡Ahora caigo!’ sube cerca de 2 puntos hasta el 15,1%, con más de 1,6 millones de espectadores, lo que supone su mejor registro mensual desde febrero y su mes más visto desde enero. Bate, además, su récord de temporada, el pasado día 27, con un 16,5% de cuota y 1.819.000 espectadores. Y ‘¡Boom!’ crece, por su parte, +1,7 puntos respecto a octubre, hasta superar los 1,8 millones de espectadores, con el 13,5%, su mejor cuota de pantalla mensual desde marzo y su mes más visto desde febrero de 2017.

En las tardes del fin de semana, el Multicine sigue siendo líder incombustible un mes más y con crecimiento hasta lograr una media del 12,6% (a +1,2 puntos de su inmediato competidor). Su primera sesión vuelve a destacar como la más vista con más de 1,8 millones de espectadores de media en noviembre y un 14,4% de cuota.

En cuanto al cine del fin de semana, El Peliculón supera los 1,5 millones de seguidores (10,1%) y destaca la emisión del domingo, día 12, de ‘Asalto al poder’, con cerca de 2 millones de seguidores (13,1%).

laSexta, cuatro meses consecutivos por delante de Cuatro

laSexta ha vuelto a superar a su competidor en noviembre y suma así cuatro meses por delante de Cuatro, con un 7,6% frente al 6,1% de la cadena de Mediaset. También gana a su rival en el Prime Time (8,1% vs 6,7%) y en Target Comercial, apreciado segmento en el que supera a Cuatro tanto en total día como en la franja estelar.

Este mes, regresa ‘Salvados’ y lo hace por todo lo alto, como el programa más visto de la cadena con una media de más de 2,8 millones de espectadores y el 14,7% de cuota. Su primera entrega del mes fue líder absoluta de su franja, además del programa más visto del domingo con 2.602.000 espectadores y el 13,4% de cuota, con su edición ‘En la capital del Daesh’.

El domingo 12 logra un nuevo éxito televisivo con la primera parte de la entrevista a Nicolás Maduro, que arrasó con cerca de 3,5 millones de espectadores (3.476.000) y el 18% de cuota, líder absoluto de su franja con su programa más visto desde el 27 de noviembre de 2016.

Este mes llega a laSexta ‘¿Dónde estabas entonces?’, el nuevo proyecto de Ana Pastor, que arrancó en el año 1977 como el mejor estreno de la cadena en dos años y lo más visto de la noche del jueves con más de 2 millones de espectadores y el 12,4%. Con sus sucesivas emisiones, 1978 y 1979, promedia en el mes un 10,2% de cuota y cerca de 1,7 millones de espectadores.

Desde el pasado domingo, el Late Night de la cadena lo ocupa ‘Expediente Marlasca: historias de malos’, que también llega muy bien con un 7,2% en su estreno, lo que supone una mejora de +3,6 puntos en la franja respecto a la semana anterior.

Antes, 'El Objetivo' promedia en el mes más de 1,5 millones de espectadores y el 9,5% de cuota, a +2 puntos de su inmediato competidor.

Cristina Pardo vuelve al prime time de la cadena con sus ‘Malas compañías’ y lo hace junto a una media de 1,2 millones de espectadores y el 7,2%, datos con los que se impone a la oferta de Cuatro con ‘Samanta y…’ y con ‘Granjero busca esposa’.

'Al rojo vivo' finaliza noviembre con el segundo mejor dato de su historia y líder absoluto de su franja con un 14,6% de share y cerca de 900.000 espectadores de media. Además de líder de su franja, el programa que presenta Antonio García Ferreras supera a su competidor directo, 'Las mañanas de Cuatro' (10,2%), con una ventaja de +4,4 puntos.

'Más vale tarde' marca en noviembre también su segundo mejor dato histórico con un 9,2%. El magazine vespertino que presenta Mamen Mendizábal registra cerca de un millón de seguidores de media en el mes.

El sábado, 'laSexta Noche' fideliza en el mes a una audiencia de más de 950.000 espectadores y el 8,4% de cuota. El programa que presenta Iñaki López promedia cerca de un millón de espectadores en el mes y sigue siendo un fenómeno en Twitter con más 237.000 comentarios acumulados durante el mes.

Su emisión del 4 de noviembre es la emisión de actualidad con más audiencia social del mes con casi 55.000 comentarios.

Finalmente, de los programas de los viernes, 'laSexta Columna' promedia un 8,3% de cuota y más de 1,3 millones de espectadores y, después, 'Equipo de Investigación' cierra con casi un millón de seguidores de media.

laSexta Noticias continúa en datos históricos

laSexta Noticias continua con sus grandes números y alcanza en noviembre su tercer mejor histórico: 11,3%. Además, ha crecido +1,6 puntos respecto al mismo mes de 2016. Con estos datos, laSexta Noticias suma 65 meses consecutivos por encima de su competidor directo, Noticias Cuatro (desde julio de 2012), y todas sus ediciones obtienen mejores datos que su competencia directa.

laSexta Noticias14H L-V. La primera edición de noticias, conducida de lunes a viernes por Helena Resano, cierra noviembre con un 14,3%, su segundo mejor dato anual, y es la edición de noticias de la cadena con mejor audiencia del mes (+0,9 puntos vs noviembre 2016).

Líder de su franja de emisión, continúa por encima de Noticias Cuatro 1, un liderazgo que prolonga desde julio de 2012 (65 meses consecutivos).

laSexta Noticias20H L-V La segunda edición de Cristina Saavedra obtiene en noviembre la tercera mejor audiencia de su historia: un 11% (+1,8 puntos respecto al mismo mes de 2016) y más de 1,4 millones de seguidores. Con este dato, el informativo duplica ampliamente los números de su directo competidor 'Noticias Cuatro 2' (4,2%) y continua por encima de este informativo desde junio de 2009.

laSexta Noticias Fin de Semana, conducidas por Cristian Villanueva, también alcanzan grandes datos en el mes de noviembre. La primera edición logra un 11,1% y más de un millón de seguidores, con lo que iguala su segundo mejor dato histórico (+1,7 vs noviembre de 2016) y se convierte en el informativo líder de su franja. La segunda edición logra su tercer mejor mes de la historia con un 8,3% (también +1,7 vs noviembre de 2016) y 1.152.000 espectadores, dato con el que ya suma once meses por delante de Noticias Cuatro.

En el terreno de la información deportiva, ‘Jugones’, con Josep Pedrerol, logra su segundo mejor registro histórico al alcanzar un 6% de cuota, a una décima del mayor dato de su historia (728.000 espectadores), resultado con el que consigue su segunda menor distancia con su competidor en la historia.

En la franja estelar, ‘El Intermedio’ sigue siendo el programa diario más seguido de la cadena en el mes con más de 2 millones de espectadores y un 11,1%, a +3 puntos de ventaja de su principal competidor y segunda opción en Target Comercial (12,1%).

El humor, el entretenimiento y la televisión han seguido triunfando en noviembre también de la mano de ‘Zapeando’, que ha entrado este mes en el club de los 1.000 programas, el pasado viernes, día 24, además con récord de temporada, con un 8,7% y 1.014.000 espectadores.

El programa capitaneado por Frank Blanco cierra el mes con un 6,8% y cerca de 800.000 seguidores, dato con el que amplía la distancia con Cuatro a +3,6 puntos. Es, además, la segunda opción en Target Comercial (9,5%).

Su contenedor de cine El Taquillazo se impone un mes más a su competidor, destacando en esta ocasión ‘La última casa a la izquierda’ con 1.018.000 espectadores (7,1%), emitida el lunes 27 de noviembre.