Antena 3 logra la doble corona en septiembre: la emisión más vista del mes en televisión y la ficción más seguida

Antena 3 logra la doble corona de la televisión en el mes: protagoniza la emisión y la ficción más vista de septiembre con la Champions y ‘Tiempos de guerra’.

Atresmedia Televisión crece en el inicio de temporada (+0,3 puntos), es el Grupo líder de la Tarde (28,1%) y del Prime Time en Target Comercial (28,9%) e incrementa su dato en Prime Time en +2,3 puntos hasta el 26,4% de cuota de pantalla.

Además, Antena 3 es la televisión líder de la Mañana (12,9%) así como del Target Comercial en Prime Time (13,4%) frente al 11,5% de su competidor, que marca el peor septiembre de su historia con un 12,6%.

Además, laSexta aumenta su liderazgo sobre su rival, tanto en el día (6,8% vs 6,4%) como en Prime Time (7,3% vs 6,6%) y logra la emisión no deportiva más seguida del mes gracias a ‘Salvados’ y sus 3.438.000 espectadores. Un mes más, cabe destacar el buen rendimiento de laSexta Noticias, que se sitúa durante más de 5 años, concretamente 63 meses, por encima de Noticias Cuatro (desde jul-12).

A este crecimiento se suma que las temáticas de Atresmedia TV –Neox, Nova, Mega y Atreseries- recuperan liderazgos y aciertan en sus estrenos.

En cuanto a la audiencia en diferido, Atresmedia Televisión se mantiene como el grupo líder (19,6%) muy por delante de su competidor (17,0%). Antena 3 vuelve a ser, un mes más, la cadena más vista en diferido (10,9%). Nova vuelve a ser la temática más seguida en este consumo, con un 3,3% y es la quinta cadena más vista en diferido.

Antena 3, líder de la Mañana (12,9%) y reina del minuto de oro en septiembre

Antena 3 ha logrado el liderazgo en Prime Time en Target Comercial con un 13,4% de cuota. Este liderazgo en la franja estelar de la televisión se debe a la oferta variada y de calidad que ofrece Antena 3 a los espectadores.

En esta franja en la que Antena 3 logra el liderazgo en el consumo lineal + diferido, la cadena de Atresmedia Televisión crece +0,9 puntos y Telecinco baja -0,9 puntos de cuota con respecto a agosto de 2017.

[[LINK:EXTERNO|||http://www.antena3.com/programas/el-hormiguero/|||‘El Hormiguero’]] logra el mejor septiembre de su historia con una media del 14,8% de cuota de pantalla y 2.462.000 espectadores. El espacio es líder absoluto de su franja superando en +6,4 puntos a Telecinco y en +3,6 puntos a La 1.

Antena 3 es además la cadena reina del minuto de oro, minuto más visto del día en televisión, situándose a gran distancia de sus competidoras al protagonizar 16 de los 30 minutos de septiembre.

[[LINK:EXTERNO|||http://www.antena3.com/series/tiempos-de-guerra/|||‘Tiempos de guerra’]] se estrenaba y lo hacía como el mejor estreno de lo que llevamos de temporada y la ficción más vista del mes. La nueva serie de Series Atresmedia es líder absoluta de su franja con un 18% de cuota de pantalla y 2.730.000 espectadores, a +1,6 puntos sobre Telecinco.

[[LINK:EXTERNO|||http://www.antena3.com/programas/tu-cara-me-suena/|||‘Tu cara me suena’]] estrenó el pasado viernes su sexta temporada y lo hizo con su tercer mejor dato de estreno histórico al reunir al 20,6% de cuota de pantalla. Además, el formato de Antena 3 fue lo más visto del viernes y líder absoluto de su franja con un seguimiento de 2.608.000 espectadores.

La Champions League comenzó temporada con el Dortmund-R.Madrid como lo más visto de la televisión en septiembre gracias a los 5.953.000 espectadores que vieron el partido, que anotó un impresionante 35,2% de cuota de pantalla. Los dos partidos emitidos, Barcelona-Juventus (27,6% y 4.300.000) y Dortmund-Real Madrid (35,2% y 5.953.000) son líderes absolutos de su franja en todos los targets y ámbitos, excepto en Cataluña en el partido del Barcelona. Estos dos primeros partidos de la fase de Grupos de la Champions superan en +3,3 puntos a los dos primeros partidos de la fase de grupos de la Champions del año pasado.

‘El incidente’ ha aterrizado en la parrilla de Antena 3 y ha cautivado al 12,4% de la audiencia, lo que se traduce en una media de casi 1,8 millones de seguidores (1.788.000) a falta de su capítulo final.

Los especiales de ‘Hipnotízame’ en la noche de los viernes anotan una media del 11,7% de cuota de pantalla y 1.622.000 espectadores. A falta de su final, ‘Me cambio de década’, formato conducido por Arturo Valls, logra un 11,1% y más de 1,6 millones de seguidores.

El Peliculón mejora sus datos con respecto al mes pasado en +0,4 puntos. Destaca la emisión de ‘Somos los Miller’, emitida el domingo 10 de septiembre, con más de 2 millones de espectadores (2.054.000) y 14,6%.

Antena 3 ha sido de nuevo en septiembre la cadena líder de la Mañana con un 12,9% de share gracias a la estabilidad de sus programas diarios de actualidad y entretenimiento. Además de la hegemonía matinal, este mes destaca el crecimiento experimentado por la cadena en casi todas las franjas y, especialmente, en el Prime Time y la Mañana.

Así, ‘Un café son Susanna’ abre la persiana informativa ante el 12,0% de la audiencia (260.000 espectadores). Después, ‘Espejo Público’ crece +2,6 puntos con respecto a agosto hasta un 16,7% de cuota y 442.000 espectadores.

Por su parte, ‘Karlos Arguiñano en tu cocina’ también sube este mes en +2,2 puntos, hasta el 14,8% de cuota y más de medio millón de espectadores (563.000) y ‘La ruleta de la suerte’ cierra el liderazgo matinal de nuevo como el rey absoluto de su franja, un mes más, con un 16,8% de cuota y, además, el concurso que conduce Jorge Fernández crece +0,2.

La Tarde mantiene su audiencia impulsada por los concursos de Antena 3, que también crecen: ‘¡Ahora Caigo!’, con Arturo Valls, lo hace en +0,6 puntos hasta el 13,5%, con más de 1,1 millones de seguidores, su mejor dato desde abril y ‘¡Boom!’, presentado por Juanra Bonet, gana casi 300.000 fieles hasta los 1.307.000 espectadores y el 13%, en este caso su mejor dato desde marzo.

Antena 3 Noticias aumenta su audiencia en el arranque de temporada en el global de sus ediciones tanto con respecto a agosto de 2017 como a septiembre de 2016. Este crecimiento viene impulsado, en parte, gracias a la mejora de Antena 3 Noticias 2, que congrega al 11,7% de cuota de pantalla y 1.503.000 seguidores. Antena 3 Noticias 1 Fin de Semana es el informativo privado más seguido de su franja con más de 1,5 millones de seguidores. Antena 3 Noticias 1 logra una media del 12,5% de cuota y más de 1,5 millones de espectadores.

Los fines de semana, Multicine sigue invencible un mes más como líder de las Tardes del fin de semana con 1,5 puntos de ventaja sobre su competidor más cercano. Lidera con la media de sus tres emisiones (13,2%) y en su segundo (14,8%) y tercer pase (11,5%).

Un mes más, las series de ficción diaria también son terreno de Antena 3 gracias a ‘Amar es para siempre’ (11,6%), que crece hasta los 1.317.000 espectadores y [[LINK:EXTERNO|||http://www.antena3.com/series/el-secreto-de-puente-viejo/|||‘El secreto de puente viejo’ ]] (13,1%) que aumenta su seguimiento hasta los 1.290.000 fieles.

laSexta aumenta su liderazgo sobre su rival, tanto en el día (6,8% vs 6,4%) como en Prime Time (7,3% vs 6,6%)

laSexta arranca la temporada aumentando el liderazgo sobre Cuatro al conseguir un 6,8% de cuota, lo que supone un incremento de +0,8 puntos vs agosto y una ventaja de +0,4 décimas sobre su rival (6,4%). La hegemonía de la cadena de Atresmedia Televisión también se traslada al Prime Time, donde la ventaja es aún mayor, de más de medio punto: 7,3% de laSexta frente al 6,6% de Cuatro.

En septiembre, [[LINK:EXTERNO|||http://www.lasexta.com/programas/salvados/|||‘Salvados’ ]]es protagonista con la entrevista de Jordi Évole al presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, que se convirtió en un nuevo éxito para el programa de laSexta al ser respaldado por 3.438.000 espectadores y el 19,4% de cuota, su mejor dato del año y la emisión no deportiva más vista del mes.

Además, este especial de ‘Salvados’ es la emisión con más audiencia social de septiembre con casi 28.000 autores únicos y más de 70.000 tweets. De hecho, es la emisión con más autores en lo que va de año, solo por detrás de eventos como Eurovisión y los Premios Goya con numerosos comentarios positivos sobre el papel de Jordi Évole como entrevistador.

También destaca este mes ‘El objetivo de Ana Pastor’, que crece y consigue récord anual con un 10,2% de cuota y cerca de 1,7 millones de espectadores, +1,4 puntos respecto al mes pasado. Su mejor edición este mes es la del pasado domingo, 24 de septiembre, con un 12,8% y más de 2,1 millones de seguidores, también mejor entrega del año.

Continuando con el Prime Time de la cadena, ‘laSexta noche’ logra su mejor mes del año con un 9,4% de cuota, lo que supone, además, una subida de +2,4 puntos respecto a septiembre. Además, ‘laSexta noche’ sigue siendo un fenómeno en la red social. Se mantiene como el programa más comentado de los sábados con más de 125.00 comentarios acumulados en el mes en su franja de emisión.

Con el arranque de temporada regresan al viernes nuevas entregas de ‘laSexta Columna’, que crece +1,1 puntos respecto a septiembre de 2016, hasta un 8,7% de cuota y más de 1,2 millones de espectadores. También vuelve ‘Equipo de investigación’ con un 6,5% de cuota y más de 950.000 seguidores de media.

laSextaNoticias, un mes más entre sus contenidos más fuertes, vuelve a crecer hasta firmar su mejor dato en casi un año (desde oct-16). Se mantiene ya durante 63 meses por encima de Noticias Cuatro (desde jul-12): 10,3% vs el 8,2% de su inmediato competidor. Además de su resultado global, sube en prácticamente todas las ediciones.

La edición de las 14h L-V, con Helena Resano, crece y firma su mejor dato en casi un año (desde nov-16): 13,3% de cuota, +1,6 puntos vs agosto, con más de 1,3 millones de espectadores. Encadena 63 meses por encima de Noticias Cuatro 1 (desde jul-12)

La segunda edición, presentada por Cristina Saavedra, crece y consigue su mejor dato en casi un año (desde oct-16), con un 10,2%, +1,1 puntos vs agosto, y cerca de un millón de seguidores, datos con los que duplica a los conseguidos por Noticias Cuatro 2 (4,6%).

En el fin de semana, con Cristina Villanueva, la primera edición logra un 9,2% de cuota y cerca de 800.000 seguidores y la segunda edición crece y se mantiene por encima de Cuatro por noveno mes consecutivo: 7,2% de cuota vs 6,4%.

Por su parte, ‘Jugones’, con Josep Pedrerol, iguala su mejor septiembre histórico al alcanzar un 5,4% de cuota y 645.000 espectadores.

‘Al rojo vivo’ inicia temporada como el programa informativo líder de su franja y lo hace, además, con su récord del año, un 12,5% y más de 750.000 seguidores. Esto supone un incremento de +1,7 puntos frente al mes pasado y vuelve a imponerse a su competidor ‘Las Mañanas de Cuatro’, a quien aventaja en septiembre en +1,5 puntos.

En la franja vespertina, ‘Más vale tarde’ crece, +0,6 puntos respecto a su audiencia en agosto, y consigue su mejor dato en cinco meses (desde abril) al promediar un 7,8% de cuota y más de 700.000 espectadores de la mano de Mamen Mendizábal.

El humor, el entretenimiento y la televisión han seguido triunfando en septiembre con ‘Zapeando’, que acumula una media del 6,2%. El programa que conduce Frank Blanco es seguido diariamente por 732.000 espectadores.

Su contenedor de cine El Taquillazo arranca fuerte la temporada y lidera sobre su competidor con un 8,9% de media (frente al 7,1% de Cuatro en competencia) y cerca de 1,2 millones de espectadores, +1,7 puntos respecto a agosto; destaca su emisión del lunes 11 ‘Street fighter: la leyenda’, con un 10% de cuota y cerca de 1,4 millones de espectadores.