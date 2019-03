AUDIENCIAS

Antena 3 vuelve a ser líder absoluta del fin de semana, con un 15,5% de audiencia media, tras liderar tanto el sábado (13,8%) como el domingo (17%). La cadena también fue la más vista de la semana, con un 14,9% de share medio. Atresmedia TV fue el grupo líder del prime time del sábado (27,9%) y de la Tarde del domingo (30,9%), imponiéndose a Mediaset, que cuenta con dos canales más.



El sábado, Antena 3 lideró las franjas de la Mañana (11,1%), la Sobremesa (13,3%), la Tarde (13,3%), el prime time (14,3%) y el late night (13,4%).



La primera edición de Antena 3 Noticias fue líder de su franja, con cerca de 1,9 millones de espectadores (14,9%), líder del target comercial (20,1%) y entre el público de 13 a 54 años.



El multicine del sábado fue líder absoluto con sus tres telefilmes: el primero superó los 2 millones (15,7%); la segunda entrega reunió a más de 1,9 millones (17,3%), y el último telefilme fue visto por cerca de 1,5 millones (13,8%). Las tres películas lideraron en el target comercial (15,7%, 15,2% y 11,2%, respectivamente).



Por la noche, la emisión de 'Fast and Furious 4' en El Peliculón fue vista por 2,6 millones de espectadores (16%), líder absoluto de su franja. La película lideró en el target comercial (20,6%), así como entre los espectadores de 13 a 64 años.



El domingo, la cadena lideró el día con un 17% de share, imponiéndose en las franjas de la Madrugada (8,5%), la Mañana (16,6%), la Sobremesa (14,8%) y la Tarde (22%).



El GP de China fue líder con cerca de 1 millón de espectadores y el 38% de cuota el domingo. También lideró el target comercial (46,4%) y entre el público mayor de 13 años, así como en todos los ámbitos regionales (excepto en Cataluña). El sábado, la sesión clasificatoria fue seguida por 575.000 espectadores (18,5%), líder de su franja y del target comercial (22,6%).



El multicine dominical registró grandes datos en la Sobremesa de Antena 3. El primer telefilme fue seguido por 2,3 millones (17,1%), líder de su franja. La segunda película superó los 2,9 millones de espectadores y anotó un 22,8% de share, líder de su franja y del target comercial (22,4%).



Por la noche, el estreno de 'Ahora me ves' en El Peliculón fue líder absoluto de su franja con más de 3,4 millones de espectadores (18,3%), la emisión no deportiva más vista del fin de semana. La película lideró en el target comercial con un 22% de cuota.



LASEXTA ESTRENA 'EL ÚLTIMO MONO' CON UN 9,3% DE SHARE

Por su parte, laSexta anotó un 6,9% de share el sábado, imponiéndose a su competidora directa Cuatro (6,2%). 'laSexta Noche' fue vista por más de 1,2 millones (9,8%).



El domingo, la entrevista a Evo Morales, presidente de Bolivia, en 'Salvados' fue vista por más de 1,9 millones de espectadores (9,6%), superando a 'Viajando con Chester', que en franja de coincidencia anotó un 6,4% de share (+3,2 puntos de diferencia). Después, 'El Objetivo' fue visto por 1,2 millones (6,3%).



En el late night, laSexta estrenó el domingo 'El último mono' con Manu Sánchez, que fue seguido por más de 860.000 espectadores (9,3%).