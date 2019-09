Atresmedia Televisión ha sido el único grupo que ha crecido en agosto (+0,6 puntos vs julio) hasta cerrar el mes con un 25,9% de cuota de pantalla, frente al descenso de -2 puntos de su directo competidor, gracias a la estabilidad de sus canales principales, Antena 3 y laSexta, y el crecimiento de todas sus temáticas, Neox, Nova, Mega y Atreseries, hasta el máximo histórico conseguido por las cuatro cadenas en su conjunto (8,7%). Es el Grupo líder absoluto de la Sobremesa (27,7%) y del Prime Time los fines de semana (24,9%).

Antena 3 sube en agosto al 11,2% de cuota y se mantiene, un mes más, como líder absoluta de la Sobremesa. También es la cadena líder del Prime Time en Target Comercial, así como en la tarde de los fines de semana y entre el público masculino y los espectadores de 55 a 64 años. También es la cadena preferida en Castilla-La Mancha (12,8%) y Aragón (13%).

En agosto, logra lo más visto de la televisión con Antena 3 Noticias y los Deportes de sobremesa, que se han convertido prácticamente todos los días en lo más visto de la jornada. Del mismo modo, la cadena consigue el informativo más seguido de la televisión con esta primera edición, que vuelve a situarse líder absoluta. También tiene las series más vistas, con 'Amar es para siempre' y 'El secreto de Puente Viejo'.

laSexta cierra el mes con un 6% de cuota y sigue por delante de su competidor, sobre el que mantiene un liderazgo durante catorce meses consecutivos. laSexta Noticias continúa entre sus contenidos más fuertes y este agosto sitúa a la edición de las 14:00 horas como lo más visto de su oferta.

En agosto, todas las temáticas de Atresmedia TV suben y consiguen máximos en sus resultados, además de las 10 emisiones no deportivas más vistas del mes en la TDT.

Antena 3 Noticias 1, lo más visto en agosto, líder absoluto

Los informativos de Antena 3 vuelven a ser otro mes protagonistas y lo hacen en esta ocasión por situarse como lo más visto de agosto, además de por continuar como líderes de audiencia.

La primera edición, Antena 3 Noticias 1, conducida este mes por María José Sáez, es lo más visto este mes y el informativo más seguido de la televisión con una media de más de 1,8 millones de espectadores y un 17,2% de cuota de pantalla (+0,6 vs agosto 2018), líder absoluto en la sobremesa durante 19 meses consecutivos.

Este mes ha sido la edición más vista a gran distancia de sus competidores, con una ventaja de +4,1 puntos frente a 'Informativos Telecinco 15:00 horas' y de +5 puntos respecto al 'Telediario 1'.

Tras el informativo de sobremesa de Antena 3, lo siguiente más visto en agosto son los Deportes de esta edición, conducidos por Rocío Martínez y Manu Sánchez, que promedian cerca de 1,7 millones de espectadores y se sitúan líderes absolutos con un 15,5% de cuota.

La segunda edición, de la mano de Esther Vaquero este mes, sigue muy por delante de la de la cadena pública (+1,9 puntos) con un 12,4% de cuota y cerca de 1,2 millones de espectadores ese mes.

Los sábados y domingos, Antena 3 Noticias Fin de Semana mejora sus resultados tanto respecto a julio como frente a hace un año en sus dos ediciones. La edición de sobremesa es seguida por 1,4 millones de espectadores y el 14,3% de cuota (+0,6 vs julio y vs agosto’18), la segunda supera los 1,1 millones de espectadores con el 12,1% (+0,2 vs julio y vs agosto’18). Los dos informativos superan ampliamente a los informativos de La 1.

Finalmente, las 'Noticias de la mañana' son las noticias matinales más competitivas de la mañana con una media del 14,5% de cuota.

Con los resultados de agosto, Antena 3 Noticias mantiene su liderazgo absoluto en informativos en 2019 al promediar un 15,4% de cuota y más de 1,9 millones de espectadores en lo que llevamos de año. La distancia con sus competidores sigue siendo holgada, con +0,7 puntos de ventaja frente a ‘Informativos Telecinco’ y +3,5 puntos respecto a los ‘Telediarios’ de La 1.

Continuando con el terreno informativo, ‘Espejo público ES! Verano’ finaliza el mes con un 12,6% de cuota y más de 300.000 espectadores, por encima de la media de la cadena y subiendo respecto a julio. De hecho logra su mejor programa del verano el pasado viernes, 30 de agosto (14,9% de cuota y 372.000 espectadores).

'La ruleta' también es para el verano

En entretenimiento, vuelve a destacar un mes más 'La ruleta de la suerte'. Para el concurso que conduce Jorge Fernández no hay vacaciones ni descansa en su liderazgo absoluto un mes más, e incluso sube en agosto al 15% de cuota. Más de 1,3 millones de espectadores han seguido cada día de media el programa de Antena 3, que amplía la distancia con su competidor a +4 puntos.

Los concursos de tarde también se sitúan por encima de la media de la cadena: '¡Ahora Caigo!0 con un 12,3% de cuota y '¡Boom!' con un 14,2%.

En Prime Time, destacan este mes en la cadena, 'El juego de los anillos', con una media de más de 1,3 millones de espectadores (11,8%), líder absoluto entre los menores de 25 años, donde sube al 14,1% (a +5,6 puntos de su rival) y en Andalucía (15,1%) y Castilla-La Mancha (12,5%).

Como la cadena con más estrenos este verano, también ha llegado 'El Contenedor', que logra ser líder de su franja con una media de más de 1,2 millones de espectadores (10,8%).

En la mañana, 'Karlos Arguiñano en tu cocina' sube +1 punto en agosto hasta el 11,2% de cuota. También crece en espectadores, hasta conseguir una media de cerca de 700.000 seguidores.

'Amar es para siempre' y 'El secreto de Puente Viejo', series más vistas

En el capítulo de ficción, 'Amar es para siempre', con más de 1,2 millones de espectadores (11,9%) y 'El secreto de Puente Viejo', con una media de 1,2 millones de seguidores (13,1%), se sitúan como las series más vistas en agosto.

Los fines de semana, Multicine permanece imbatible un mes más como líder absoluto, tanto en su media global (1.244.000 espectadores y el 13,2%) como en su primer (1.402.000 y 13,9%) y segundo (1.245.000 y 13,5%) pase. De hecho, Multicine 1 es el contenedor de cine más visto del mes.

De cine de Prime Time, Antena 3 ha logrado 9 de las 10 películas más vistas, con 'Los milagros del cielo' (1.569.000 y 16,9%) como la más seguida de la cadena.

laSexta, 14 meses líder sobre su rival

laSexta (6%) vuelve a liderar con ventaja sobre su inmediato competidor (5,2%) y mantiene ya la hegemonía frente a su rival durante catorce meses consecutivos. Supera a Cuatro ampliamente en la Mañana, en la Sobremesa y en la Tarde.

laSexta Noticias se sitúa, un mes más, como su contenido más seguido con un excelente promedio del 9,5% en la media de sus ediciones, por lo que sigue muy cerca del resultado de los ‘Telediarios’ de La 1.

laSextaNoticias 14H es lo más visto de la cadena, el contenido más competitivo y su edición más seguida. Con un 12% de cuota y cerca de 1,1 millones de espectadores, se sitúa a solo dos décimas del ‘Telediario 1’ manteniendo prácticamente su dato de agosto del año pasado.

laSextaNoticias 20H continúa muy por delante de la media de la cadena con un 8,3% en agosto.

laSextaNoticias Fin de Semana 14H mejora su dato respecto a julio hasta el 10,4% de cuota (+0,8 puntos) y cerca de 800.000 espectadores, mientras que la edición de las 20:00 horas obtiene un 6,3%.

En la mañana de laSexta, ‘Al rojo vivo’ casi dobla la media de la cadena al registrar en agosto un 11,7% de cuota, con 650.000 espectadores.

‘Más vale tarde’ se mantiene, un mes más, como la actualidad más vista de la tarde con un 6,5% de media en agosto, resultado con el que duplica la oferta de su directo competidor, ‘Cuatro al día’.

‘Jugones’ ratifica un mes más su liderazgo ante su competidor al imponerse ya durante once meses consecutivos. Con una media del 6,3%, el programa de Josep Pedrerol sube respecto a julio (+0,3 puntos) y 670.000 espectadores, por lo que mantiene una gran distancia frente a su rival de +1,2 puntos.

Además, laSexta Deportes mejora respecto a julio en su segunda edición de lunes a viernes (+0,2 hasta el 4,9%) y en la primera edición de los fines de semana (+0,7 hasta el 5,6%).

En la sobremesa, 'Zapeando' finaliza en agosto su etapa con Frank Blanco como presentador manteniendo su fidelidad intacta al registrar un 5,9% de cuota y más de 630.000 espectadores. Además, amplía este mes la ventaja sobre la oferta de su competidor a +2,6 puntos. Sube al 8,2% de cuota en Target Comercial.

De las ofertas estelares, las más destacadas de la cadena este mes han sido ‘laSexta Noche’, con una media del 6,4% de cuota y ‘El jefe infiltrado’, que anota un 7,3% de media.

Las emisiones de 'Equipo de Investigación' también han funcionado en su emisión los viernes con un 6,4% en sus ediciones de Prime Time.

En cine, 'El Taquillazo' ha sido una de las ofertas preferidas de los lunes con una media del 8,1% de cuota y la película ‘Eraser, eliminador’ como su oferta de cine más seguida (9,6% y 1.010.000 espectadores).

Finalmente, en agosto la cadena ha emitido el Trofeo Joan Gamper entre el F.C Barcelona y el Arsenal, que fue líder absoluto con un 15,5% de cuota y cerca de 1,6 millones de espectadores.

Las cuatro temáticas crecen hasta su mejor dato mensual histórico

Las temáticas de Atresmedia TV viven un excelente agosto y cierran el mes sumando un 8,7% de cuota, el mejor dato conjunto conseguido por Neox, Nova, Mega y Atreseries.

Además, acaparan el top 10 de emisiones no deportivas más vistas del mes, donde la novela ‘Madre’, en Nova, ocupa los cuatro primeros puestos.

El canal se afianza como temática femenina líder y alcanza un 2,4% de cuota media, su mejor dato en un año. Atreseries vuelve a batir su mejor dato mensual histórico (1,7%), Neox consigue su mejor cuota en cinco años (2,9%) y Mega también alcanza su audiencia más alta desde hace un año (1,7%).

Así, agosto ha sido un gran mes para Neox. Con un 2,9% de cuota, el canal de Atresmedia TV cierra con su mejor resultado en cinco años (desde agosto de 2014) y se afianza como la cadena temática líder entre los jóvenes 18-35 años (7,7% +0,6).

También es el canal líder en Target Comercial, tanto en el total día (3,9%), como en Prime Time (3,7%).

Además, es la temática líder de la sobremesa (3,2%), donde ‘Los Simpson’ emitidos en esta franja siguen como líderes temáticos de lunes a viernes con un 3,5% y 310.000 espectadores. La familia amarilla también lidera los fines de semana con un 3,2% y 259.000 seguidores.

Nova (2,4%) es la cadena femenina líder a +0,4 puntos de su inmediata competidora y la temática femenina líder del Prime Time, donde sube al 2,9% de cuota alcanzando también su mejor dato desde hace un año.

La cadena cuenta con la novela más vista de las temáticas, ‘Madre’, con 593.000 espectadores y un 5,4%, su mejor share mensual. Tanto el día 4 como el 11 de agosto, la novela superó los 600.000 espectadores.

‘Elif’ ha finalizado agosto como la novela diaria más vista con un 3,8% y 409.000 espectadores, su mejor dato mensual y más meritorio aún teniendo en cuenta que se emite en la sobremesa.

‘El secreto de Ferihá’ logra su mejor cuota mensual (3,3%) y es seguida por 371.000 espectadores. Es líder frente a su competidora, como también lo son ‘Medcezir’ (260.000 seguidores y 2,8%) y ‘Amor prohibido’ (200.000 y 2,6%).

Mega (1,7%) alcanza su mejor dato desde hace un año y es la temática masculina líder del Prime Time (1,7%). ‘El Chiringuito de jugones’, capitaneado por Josep Pedrerol, da comienzo a una espectacular temporada como líder de su franja con un 5,2% y 233.000 espectadores. El programa es todo un fenómeno social y el de mayor audiencia social del mes con unos 163.000 comentarios. Desde su regreso este agosto se coloca como lo más comentado cada día.

Atreseries (1,7%) logra su mejor dato histórico, por segundo mes consecutivo, y es, una vez más, la temática líder entre las cadenas de nueva creación.