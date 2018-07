Antena 3 arranca el curso con pleno de éxitos en sus apuestas y el mejor estreno de la temporada con 'Mar de Plástico'

Antena 3 ha vuelto a incrementar su audiencia en septiembre hasta cerrar el mes con un 13,4% de cuota de pantalla (+0,4 puntos respecto a agosto). En el mes que acaba de concluir, la cadena se posiciona como la televisión líder del Target Comercial en Prime Time, con un 15,2%, lo que supone un crecimiento de +1,3 puntos. Su hegemonía en este segmento en la franja estelar se traslada también al conjunto de Antena 3 y laSexta (24%) frente a resultado que registran Telecinco y Cuatro (23%).



En septiembre, destaca el crecimiento de Antena 3 en la Mañana (+1,3 puntos), el Prime Time (+0,5 puntos) y el Late Night (+1,9 puntos) respecto al mes anterior. Además, es líder de los martes (14,9%) y los sábados (13,2%).



laSexta registra por su parte un 6,7% de cuota en el mes (+0,3 vs agosto) y un 7,6% en Prime Time, dato que la sitúa 25 meses por delante de su competidor en la franja estelar, en septiembre con una distancia aún más amplia (+0,7 puntos). Finalizado el mes, la cadena continua en su máximo dato anual histórico, un 7,3%, récord que también alcanza en Prime Time, con un 8,4% de cuota, a +1,8 puntos de ventaja frente a su competidor en el balance anual.



Por grupos, Atresmedia TV mantiene su registro del mes pasado, 26,8% de cuota y vuelve a destacar en Target Comercial, tanto en el día (29,6%) como en la franja estelar (32%, +0,4 puntos), además de en las franjas de Prime Time (27,8%, +0,5 puntos respecto a agosto) y Late Night (29,6%, +1 punto que en agosto), las que más mejora en el arranque del curso.



'MAR DE PLÁSTICO', MEJOR ESTRENO DE LA TEMPORADA

Antena 3 comienza la temporada con pleno de aciertos en sus apuestas y el mejor estreno absoluto del inicio de la temporada, protagonizado por 'Mar de plástico'. Con un 13,8% de cuota en el Prime Time (+0,5 puntos vs. agosto), es la televisión que cuenta con la oferta estelar más variada y completa: ficción, thriller, entretenimiento, talent gastronómico, espectáculo musical y el mejor cine.



'El Hormiguero' continúa como líder absoluto en el 'access prime time'. El programa de Antena 3 vive el mejor arranque de temporada de toda su historia, con un 14,6% y más de 2,5 millones de espectadores.



En septiembre, los martes cuentan con el nuevo éxito de ficción del sello Series Atresmedia, 'Mar de plástico', que irrumpe como el mejor estreno absoluto de la temporada. Con sus dos capítulos emitidos, la ficción promedia este mes más de 4 millones de espectadores (23,8%) en Antena 3. Su arranque el pasado 22 de septiembre registró más de 4 millones de espectadores (4.018.000) y el 23,6% de cuota en Antena 3, emisión más vista del día y líder absoluto.



Con esta nueva apuesta, Atresmedia TV logra, en menos de seis meses, los dos mejores estrenos de ficción nacional de los últimos diez años junto con 'Allí Abajo', ya que el estreno simultáneo de la nueva producción de Series Atresmedia en Antena 3, Neox, Nova y Mega arrasó con un 29,1% de cuota de pantalla y cerca de 5 millones de seguidores (4.966.000).



Otra de las apuestas más sobresalientes en este arranque de curso ha sido la llegada de 'Tu cara me suena' al prime time de los viernes como líder absoluto. El talent musical que conduce Manel Fuentes arrancó con su estreno histórico más seguido con 3.142.000 espectadores y el 21,9% de cuota. Su segunda entrega corroboró el gran seguimiento del público al registrar 3.133.000 seguidores y el 21,7% de share, por lo que se corona como el nuevo rey de los viernes, líder destacado y lo más visto de los viernes con una media de más de 3,1 millones de espectadores y el 21,8% de cuota.



Los miércoles, regresa 'Top Chef' en su tercera edición más exigente y con los más espectaculares escenarios y con un respaldo entre la audiencia de más de 2,1 millones de espectadores (14,7%), lo que mantiene al talent gastronómico como líder de su franja.



También en su tercera temporada, 'Velvet' vuelve a crear tendencia en la noche de los jueves con más de 3 millones de seguidores y el 18,3% de cuota media en sus capítulos emitidos, datos que le llevan a ser líder de su franja aun habiéndose enfrentado a programas como 'Gran Hermano'.



Ya en plena competición, llega la Champions League en septiembre con el gran seguimiento característico que registra la mejor liga europea de fútbol. Sus dos partidos emitidos este mes se sitúan como lo más visto de la cadena: el FC Barcelona-Bayer Leverkusen (29 de septiembre) con un 27,9% de share y 5.012.000 espectadores y el Real Madrid-Shakhtar Donetsk (15 de septiembre) con un 28,9% de cuota y 4.998.000 espectadores, ambos líderes absolutos en todos los targets y prácticamente todas las franjas.



De hecho, el pasado martes 29 de septiembre, Antena 3 logró su mejor dato de lo que llevamos de curso en el día (18%) y en el Prime Time (25,1%) y Atresmedia Televisión marcó su máximo registro diario desde la era post apagón (5 de mayo 2014), con un 32%, jornada en la que fue asimismo el grupo líder absoluto.



Igualmente, los 3 Gran Premios de Fórmula 1 son líderes de su franja con una media del 20,3% y 1.591.000 espectadores: GP de Italia con 20,8% y 2.195.000 espectadores, GP de Singapur con un 19,3% y 2.130.000 y el GP de Japón con un 3’,2% de la audiencia y 307.000 madrugadores espectadores.



En cuanto a los contenedores cinematográficos de Antena 3 en el fin de semana, El Peliculón (17,6% y 2.558.000) y el multicine (14,3% y 1.662.000), son un mes más líderes de su franja. El estreno de '3 Bodas de más' (6 de septiembre) fue la película más vista este mes en televisión con 3.403.000 espectadores y el 20,8% de cuota.



25 MESES DE LIDERAZGO DE LASEXTA VS CUATRO EN PRIME TIME

laSexta promedia un 7,6% en Prime Time, dato que la sitúa 25 meses por delante de su competidor en la franja estelar, en septiembre con una distancia aún más amplia (+0,7 puntos).



Este liderazgo es gracias a una variada programación llena de programas de entretenimiento y actualidad. 'El Intermedio' es el programa más visto de la cadena en septiembre con una media de cerca de 2 millones de seguidores y el 10,9% de cuota.



'El Jefe Infiltrado' promedia más de 1,6 millones de espectadores (9,8%) los martes en laSexta. Los jueves, 'Policías en Acción' mejora su arranque respecto al año pasado en medio punto hasta el 7,5% de cuota y más de 1,3 millones de seguidores.



En fin de semana destaca 'laSextaNoche', que en septiembre mantiene su hegemonía como la tertulia líder de los sábados con una media en el mes del 8,4% (a +4 puntos de 'Un tiempo nuevo') y más de 870.000 espectadores.



En el terreno deportivo, 'Jugones' consigue su mejor septiembre histórico con un 5% y 624.000 espectadores de la mano de Josep Pedrerol.



ATRESMEDIA TV, REFERENTE INFORMATIVO

Junto a las bazas del horario estelar, la estabilidad y referencia informativa de Antena 3 Noticias. Atresmedia Televisión fue el pasado 27S, jornada de Elecciones en Cataluña, la referencia informativa gracias a su oferta plural y complementaria que ofreció en las diferentes ediciones informativas y especiales de sus principales cadenas, Antena 3 y laSexta.



Así, en Prime Time, en la franja coincidente de 20:57 horas a 22:46 horas, la cobertura ofrecida por Atresmedia Televisión a través de Noticias 27S, junto al especial y el previo de 'Al Rojo Vivo: Objetivo Cataluña', copó la atención de los espectadores al congregar un 20,3% de cuota y 3.775.000 espectadores de media, despliegue que se impuso al resto de propuestas que emitieron los demás grupos sobre la cita electoral.



De esta manera, más del 37% de la audiencia y 16,5 millones de espectadores contactaron con la cobertura electoral de Atresmedia Televisión. El minuto de oro de esta especial cobertura ofrecida por el grupo se registró a las 21:38 horas con 4.709.000 espectadores (25,6% de la audiencia) en el momento que se producía el análisis y presentación de resultados con el 32,6% del voto escrutado.



Destaca también la audiencia de 'Al Rojo Vivo', que logra el mejor arranque en su historia con un 10,8% (+0,9 vs septiembre 2014) y 619.000 espectadores. También destaca el regreso los domingos de 'El Objetivo', que se consolida en la noche dominical con una media del 7,7% de cuota y más de 1,4 millones de espectadores.