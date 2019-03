'Los Ángeles de Charlie' no seguirán investigando en la ABC

No ha llegado ni a los cinco capítulos. El remake de la mítica serie que protagonizaron Farrah Fawcett, Jaclyn Smith y Kate Jackson a finales de los 70 no ha conseguido tener el éxito que por entonces tuvieron 'Los Ángeles de Charlie', por lo que la cadena ABC no ha tenido más opción que cancelarla.



Aunque Rachael Taylor, Minka Kelly y Annie Ilonzeh, las tres protagonistas de la serie, consiguieron fidelizar a unos 6 millones de espectadores, no fueron

suficientes y según ha publicado TVline, la grabación de nuevos capítulos ya ha sido cancelada. 'Los Ángeles de Charlie' se va al cajón de cancelaciones con series como 'The Playboy Club' o 'Free Agents'.



En el lado opuesto se encuentra 'A gifted man', uno de los estrenos de la CBS. El pasado viernes registró unos demográficos de 1,3/5 con más de 7,7 millones de espectadores. La cuarta temporada de 'Fringe' se encuentra en sus horas más bajas, con poco más de 3 millones de espectadores y unos bajos demográficos (1,2/4). La serie de Fox corre el peligro de que finalmente esta temporada sea su última.



Otra serie que anda en la cuerda floja de la cancelación es la comedia 'How to a be a gentelman' (CBS), que no llegó a los 2,5 millones de espectadores este sábado (0,7/2 en demográficos).