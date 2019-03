'American Horror Story', el fracaso en Cuatro de una gran serie

"Las series eligen Cuatro", pero los espectadores no. El claim modificado de la cadena vuelve a tomar fuerza tras los pésimos resultados de audiencia registrados por 'American Horror Story', una serie que a priori contaba con todos los ingredientes para haberse convertido en todo un éxito de audiencia. La serie, de los creadores de 'Glee', Ryan Murphy y Brad Falchuk, ha perdido en tan solo tres semanas el 46,1% de los telespectadores con los que debutó el pasado 27 de marzo.



Siguiendo la estela de Telecinco, y como si de una ficción española se tratara, Cuatro no ha dejado de marear a los espectadores de 'American Horror Story', por lo tanto, no es nada raro el bajón de audiencia experimentado en tan corto espacio de tiempo. En apenas un mes, los seguidores de la serie han tenido que soportar maratones de hasta 3 episodios semanales, saltos de franja, así como la reubicación de la ficción debido a sus pésimos resultados de audiencia.













PÉRDIDA DEL 46% DE SU AUDIENCIA

'American Horror Story' llegó a reunir a 1,3 millones de espectadores en su capítulo de estreno (7,7%). El segundo de la noche quedó por debajo del millón de espectadores, pero anotó la cuota de pantalla más alta (8,8%) registrada hasta la fecha. A pesar de este buen arranque, la ficción sufrió una notable pérdida de audiencia en su segunda semana de emisión, ya en pleno prime time. Con medias inferiores al 6% la preocupación llegaba a Mediaset España.



Sin embargo, no fue hasta el pasado martes cuando saltaron las alarmas. 'American Horror Story', el gran estreno de ficción de Cuatro para esta primavera, hacía aguas con medias del 3,5% y 3,9%. Ni siquiera la gran promoción con la que Mediaset España arropó a la serie ha servido para atraer y fidelizar a los espectadores. No hay que olvidar que incluso todos los canales del Grupo llegaron a ofrecer simultáneamente un avance de la serie con los perfiles de sus protagonistas.



La diferencia entre el capítulo más visto (1.296.000) y el menos visto (699.0000) roza los 600.000 seguidores, una bajada de espectadores que se traduce en el 46,1% de la audiencia. Tras la emisión de los primeros , la serie acumula una audiencia media del 5,9% (929.000), un resultado muy alejado de lo que habitualmente suelen marcar las ficciones de Cuatro, más cuando se han emitido en el late night.



'AMERICAN HORROR STORY' RELEGADA AL LATE NIGHT

Tras estos resultados, Mediaset España se ha visto forzado a realizar nuevos cambios en la parrilla de Cuatro. Desde esta semana, 'American Horror Story' ha abandonado el prime time del martes para mejorar sus resultados en el late night del miércoles. La cadena pretende con esta maniobra "inflar" los ya de por sí pésimos registros de la serie con el arrastre del programa 'Perdidos en la serie'.



Cuatro no se da por vencida, sobre todo, porque la ficción cuenta con una gran crítica y ya ha sido renovada por una segunda temporada. La cadena espera que la ficción eleve su audiencia en su nueva ubicación, no obstante, su fracaso en la franja de prime time es ya una realidad.