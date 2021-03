¡Vuelven 'Las Supernenas'! La mítica serie tendrá un reboot en carne y hueso y sus protagonistas te van a sonar mucho

En plena fiebre de los remakes y reboots, vuelve una historia que enganchó a toda una generación, la famosa serie de dibujos animados de Cartoon Network que conocemos como 'Las Supernenas', en la que tres hermanas con superpoderes salvan al mundo de malvados villanos. Esta serie que originalmente fue creada por Craig McCracken, tendrá una nueva versión y será dirigida ahora por Maggie Kiley y escrita por Diablo Cody y Heather Regnier.

Los nuevos creadores de este reboot, han querido darle un giro de 360 grados, y han empezado esta transformación cambiando el formato inicial de la serie. Ahora la emitirán en forma de acción real y las protagonistas Burbuja, Pétalo y Cactus serán encarnadas por Chloe Bennet ('Agentes de S.H.I.E.L.D.'), Dove Cameron ('Los Descendientes') y Yana Perrault ('Jagged Little Pill').

Las artistas interpretarán a los personajes en una serie que hará de secuela, ya que 'Las Supernenas' ya han crecido, y tras haber combatido el crimen durante toda su infancia y juventud, están bastante desmotivadas con sus tareas de heroínas y no presentarán la misma motivación que tenían antes. ¿Qué hará que se reúnan de nuevo?

Dove Cameron, la reconocida actriz de Disney Channel por diversos papeles, especialmente la saga de 'Los Descendientes', interpretará a Burbuja. Esta es la hermana más subestimada de todas debido a su dulzura y su saber estar. Es uno de los personajes que más gusta al público, ya que, a pesar de parecer un ángel por fuera, esconde un ingenio y una fuerza que ninguna de sus hermanas logra tener. Lo curioso es que la actriz lleva queriendo encarnar a este personaje desde el 2013, y finalmente el destino parece haber hecho de las suyas, como ha compartido en sus redes.

Bennet, conocida por su papel en las siete temporadas de la serie de Marvel 'Agents of S.H.I.E.L.D.', interpretará a Pétalo, la líder de 'Las Supernenas'. Chloe Bennet es la que más años ha estado trabajando como superheroína gracias a su anterior papel.

Y finalmente Yana Perrault será Cactus dentro de la serie. Perrault hará de la hermana más rebelde, pero también es más sensible de lo que sugiere su exterior. Esta actriz no tiene demasiada experiencia en series, pero ha brillado en musicales de Broadway como 'Jagged Little Phil'.

Seguro que te interesa:

"Eres una princesa": La angelical foto de Dove Cameron ('Los Descendientes') con la que anuncia su nuevo proyecto