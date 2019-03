Vince Gilligan: "Sin Tony Soprano no existiría Walter White"

El funeral de James Gandolfini tuvo lugar este jueves en Nueva York y muchos de sus compañeros siguen honrando la memoria del intérprete, fallecido hace una semana a la edad de 51 años. Según informa Deadline, por deseo expreso de la familia de Gandolfini, los medios de comunicación no pudieron acceder al templo durante la celebración del funeral.



Quienes sí que estuvieron presentes fueron sus muchos compañeros de profesión, y otras grandes figuras del cine y la televisión, quienes desde la prematura muerte de Gandolfini el pasado 19 de junio se han deshecho en elogios para con el actor.



Muchos han sido los que han ensalzado la humildad del intérprete y su buen corazón. Chris Albrecht, quien fuera directivo de la HBO durante la época de 'Los Soprano', ha revelado que en aquella etapa la cadena mantuvo una dura negociación con el actor, y que sólo consiguieron que Gandolfini cediera cuando amenazaron con cancelar la serie y despedir al equipo técnico. "Creo que es algo que muestra su increíble corazón y abnegación", ha agregado.



ADIÓS A UN GRAN INTÉRPRETE

Además no han faltado los elogios hacia Gandolfini como actor. Muchos han alabado su labor en 'Los Soprano', la serie que le valió tres Globos de Oro como mejor actor. Vince Gilligan, el creador de 'Breaking Bad' ha afirmado que "sin Tony Soprano, no existiría Walter White".



"Lo he dicho muchas veces, en público y en privado. [...] Se lo dije a James Gandolfini la primera vez que le vi. Recuerdo estar paralizado por el contraste entre el terrorífico jefe de la mafia al que había visto en televisión y el hombre cálido y amigable que le daba vida. No se por qué estaba tan sorprendido, es sólo interpretacíon a fin de cuentas. Pero un tipo tan bueno hace que lo olvides", ha continuado.