Vince Gilligan firma un acuerdo millonario con Sony Pictures TV

Tras el final de la aclamada ficción de la AMC, a Vince Gilligan no le han parado de llover ofertas desde las networks y productoras de televisión. Gracias a 'Breaking Bad', Gilligan se ha convertido en uno de los creadores más cotizados de la pequeña pantalla.



Y es que el director, productor, escritor, y últimamente también actor, ha sido cortejado por varios estudios televisivos, entre los que se encuentran titanes como Warner Bros. Pero Gilligan ha decidido permanecer en lo que ha sido su casa durante más de cinco años y firmar un acuerdo con Sony Pictures TV, el estudio encargado de 'Breaking Bad'.



Vince Gilligan ha cerrado un jugoso acuerdo de ocho cifras con la productora para los próximos años. "Cuando comencé con 'Breaking Bad', Zack Vanamburg y Jamie Erlicht (presidentes de programación de Sony TV) compraron inmediatamente mi idea", declara Gilligan.



"El resto del equipo de Sony me ha tratado muy bien durante los últimos años", reconoce el creador del 'Breaking Bad'. "Por eso me complace continuar mi carrera con estas personas que han terminado convirtiéndose en mis amigos", añade. Jamie Erlicht, por su parte, ha declarado que "Vince es un guionista y compañero increíble". "Comparte nuestra visión de negocio y los tipos de proyectos que nos apasionan", ha dicho el presidente de Sony Pictures TV.



El acuerdo entre Gilligan y Sony Pictures TV es estrictamente televisivo y no incluye la dos nuevas ficciones de 'Battle Creek' para CBS y el 'spin-off' de 'Breaking Bad', titulado 'Better Call Saul', en el que el creador ya se encuentra inmerso.



"Con Vince te olvidas de que estás trabajando y te vuelves un fan más. Sus historias son tan cautivadoras...", apunta el directivo de Sony Pictures TV, Zack VanAmburg.



Con todo, tras este acuerdo con Sony TV, y la ficción que extenderá el universo de 'Breaking Bad', en la que Gilligan ya se encuentra trabajando, sólo nos queda una cosa clara: todavía hay Vince para rato.