Ya vienen: nueva promo de 'Fringe'

"They are coming". A Walter Bishop (John Noble) le anuncian lo inevitable: los observadores se acercan y ya no hay vuelta atrás. Fox ha lanzado la primera promo de la nueva temporada de 'Fringe', que regresa a Estados Unidos el próximo 28 de septiembre.



La serie creada por JJ Abrams vuelve para poner punto y final, ya que tras el final de la cuarta temporada, la cadena Fox ha anunciado que esta quinta será la última.