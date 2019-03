'The Big Bang Theory': Se desvela una de las mayores incógnitas de la vida de Sheldon

El crossover de 'The Big Bang Theory' con 'El Joven Sheldon' ha traído interesantes sorpresas, y como es de esperar, todas tienen que ver con Sheldon. Ya descubrimos de dónde procedía su famosa expresión "Bazinga", y ahora sabemos algo que tiene que ver con uno de los mayores misterios de su vida, que no acabó por resolverse en las anteriores temporadas de la sitcom. Tiene lugar en el décimo episodio de la última temporada de 'The Big Bang Theory', por lo que si no estás siguiendo al día la serie te informamos de que el vídeo contiene SPOILERS.