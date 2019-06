Como nunca la habías visto: El desconcertante vídeo de 'El cuento de la criada' que revoluciona las redes

Elisabeth Moss, Yvonne Strahovski, Joseph Fiennes, Alexis Bledel y compañía han vuelto con más fuerza que nunca en la tercera temporada de 'El cuento de la criada'.

La ficción, que se ha convertido en una de las más aclamadas de la temporada de premios, se caracteriza por su sobriedad en un mundo distópico, por lo que este vídeo que ha salido a la luz ha dejado en shock a los fans.

Se trata de un montaje con todos los personajes de la serie bailando al ritmo de 'ME!', el tema de Taylor Swift. Dando rienda suelta a sus pasos de baile, nos enseña a las criadas, las Marthas, las esposas y los comandantes en una faceta que no habíamos visto nunca, y no tiene desperdicio.

¿También te han dado ganas de bailar? Aquí tienes el vídeo.

