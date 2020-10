Victoria Pedretti aclara la escena final de 'La maldición de Bly Manor'

El final de 'La maldición de Bly Manor' respondió a gran parte de las preguntas que se han estado haciendo sus seguidores a lo largo de toda la temporada, pero lo cierto es que su escena final dejó una cuestión en el aire. Si aún no has visto la temporada completa, no sigas leyendo ya que esta noticia contiene SPOILERS.

En una entrevista de Victoria Pedretti para Collider publicada en Youtube, la actriz que ha interpretado a la au pair Dani responde a una de las preguntas más repetidas por los fans. ¿Cómo interpreta ella la aparición de su personaje en la escena final junto a Jamie, con esa mano sobre el hombro? ¿Es ella como fantasma o sólo una ilusión de la que ha sido su pareja durante años?

Esta ha sido la respuesta de la actriz: "Es un deseo, un recuerdo. La forma en la que, ya sabes, los amamos, se queda con nosotros y dejan una huella".

Y es que, pese a que sin duda los fantasmas existen en este universo, Pedretti otorga a esta escena final una connotación mucho más significativa.