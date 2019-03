Tyler James se une a la quinta temporada de 'The Walking Dead'

Todavía no se conocen muchos detalles de esta nueva incorporación, ni se sabe si será un personaje recurrente o invitado ni que capítulo será su debut, pero lo que si está claro, según The Hollywood Reporter, es que el actor Tyler James formará parte de la quinta temporada de 'The Walking Dead', serie que emite Atresmedia en abierto en España.

La noticia ha llegado después de varias semanas de especulación y después de haber visto al actor en el set de rodaje. Así, Tyler James se une a Seth Gilliam, Christian Serratos, Andrew J. West y y Alanna Masterson, las nuevas incorporaciones de la serie.

Noé, el personaje que interpretará el actor, en esta popular serie, no existe en los cómics de Robert Kirkman, en los que se basa la serie de AMC. La adaptación de TV, sin embargo, si que presentó a un personaje llamado Noé, interpretado por Parker Wierling. En este caso, se trataba de un residente adolescente de Woodbury y era asesinado durante la batalla del campamento.