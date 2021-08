"Tuve pensamientos suicidas": Kit Harington confiesa más detalles sobre su salud mental tras 'Juego de Tronos'

Kit Harington, el actor que interpretó a Jon Snow durante las 8 temporadas de 'Juego de Tronos' confesó que lidiar con la fama y el éxito de la serie le resultó tremendamente complicado, e incluso le provocó numerosos problemas mentales y de salud.

Poco a poco, Harington va liberándose y compartiendo más detalles sobre su época traumática durante la recta final de la serie, como ha hecho hace poco en una entrevista con Sunday Times Magazine: "Llegas a un lugar donde te sientes como una mala persona, te sientes como una persona de la que sentirse avergonzado y sientes que no hay salida; eso es lo que eres".

Lo cierto es que la última temporada de la serie en la que trabajó junto a Emilia Clarke, fue considerada como uno de las ficciones más sanguinarios que jamás se habían producido, ya que ningún personaje estaba exento de sufrir.

Harington dijo que estos sucesos sangrientos le llevaron a estar deprimido y a abusar del alcohol para poder sobrellevar la presión y la tristeza que sentía.

"Pasé por períodos de depresión real en los que quería hacer todo tipo de cosas y llegué a tener pensamientos suicidas", declaró. "Definitivamente no quiero que me vean como un mártir o especial, pero he pasado por algo, son mis vivencias y si esto ayuda a alguien, está bien".

Además, el intérprete de Jon Snow, contó hace poco en otra entrevista con Jess Cagle para SiriusXM's que sufrió mucha ansiedad y estrés debido a la popularidad de la serie, lo cual le hizo acudir a una institución para que le ayudasen a solucionar sus problemas de nerviosismo.

"Pasé por algunas dificultades de salud mental durante y después de 'Juego de Tronos'", comenzó diciendo el actor. "Creo que fue por la naturaleza de la serie y lo que he estado haciendo durante años".

"No quiero trabajar en un año para centrarme en mí mismo y soy realmente feliz con esta decisión", continuó Harington. "Después de mi descanso, volveré a trabajar y decidiré qué llevar y qué elegir".

En unos días se estrenará mundialmente la segunda temporada de 'Modern Love', donde Harington retomará la actuación y volverá de manera desenfrenada al mundo de la interpretación.

