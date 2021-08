Trabajó en la industria médica: El muy distinto trabajo de Lisa Kudrow antes de 'Friends'

'Friends' es una de las grandes sitcoms de la historia de la televisión y a día de hoy los fans siguen viendo una y otra vez la serie. Y hace poco nos regalaron aquella fantástica reunión en la que se reencontraron los seis amigos y rememoraron grandes momentos de 'Friends'. Pero la serie podría haber terminado por ser totalmente diferente a como la conocemos hoy en día si Lisa Kudrow hubiera seguido con su carrera en el mundo de la medicina.

Como veis, Lisa Kudrow no tiene nada que ver con Phoebe y la actriz antes de ser una estrella de la música en 'Central Perk' tenía muy claro cual debía ser su futuro: "Tenía un trabajo junto a mi padre, que era especialista en dolores de cabeza, si, he dicho dolor de cabeza. Ahora está retirado, pero antes se dedicaba a la investigación sobre los dolores de cabeza. Empecé a trabajar con él enseguida en un estudio relacionado con la dominancia hemisférica y tipos de dolor de cabeza"

"No entraré en detalles, ¡pero podría! Lo importante es que yo estaba encaminada a que me lo publicaran, después a hacer un programa de postgrado en cualquier universidad que me escogiera", añade la actriz en su discurso en Vassar College.

Y continúa: "Después en mi año senior en Vassar cuando llegaron las vacaciones de Primavera me dirigía hacia L.A. y escuché una promoción para una sitcom en la radio. Pusieron su mejor chiste para la serie y recuerdo que escuchaba en mi cabeza, 'Oh Dios, no es divertido. Han salido muy fuerte con el chiste, simplemente lo han lanzado, Lisa recuerda lanzarlo cuando lo hagas. ¿Por qué debo recordar lanzar un chiste? No necesito recordar eso".

"Y entonces lo descarté... Hasta que después de graduarme ya estaba haciendo investigación con mi padre en la clínica de dolor de cabeza y esto pasaba una y otra vez. Yo veía las sitcoms y me escuchaba diciendo, 'No lo hagas, no hagas esa comedia de andar como hacen esas chicas'", sigue Lisa.

Y termina: "Se volvió una idea fuerte y me entretuve con la idea de ser actriz, luego empecé a pensar un poco más en mi vida en aquel momento, 'Tengo 22 años, no tienes hipoteca ni marido ni niños, sin responsabilidades. Tienes que hacerlo ahora'", terminó pensando. Y el resto es historia de la televisión.

