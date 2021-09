Todo lo que necesitas saber sobre 'Tudum', el gran evento para fans de Netflix

El pasado lunes Netflix presentaba un nuevo tráiler, que puedes ver sobre estas líneas, pero, para sorpresa de muchos, no se trataba de una nueva película o serie, sino que era el anuncio de 'Tudum'. Como si fuera la Comic-Con, la plataforma de streaming ha decidido hacer un evento para anunciar las próximas novedades que llegarán a lo largo del año.

Os contamos cómo funciona 'Tudum', dónde verlo y a qué grandes actores y actrices podremos ver a lo largo de este evento, que durará algo más de tres horas.

En qué consiste 'Tudum'

'Tudum' va a ser el primer evento global de Netflix en el que se unirán las grandes estrellas y creadores de la plataforma para presentar los próximos estrenos en series y películas que llegarán a lo largo del año.

El evento contará con más de 145 estrellas y llegarán más de 100 series y películas, incluyendo la presentación de nuevas temporadas y contar con algunas charlas y coloquios con los creadores de estas series y películas. Además podrán disfrutar de nuevos avances, tráilers o conocer las últimas novedades de los próximos estrenos.

Qué veremos en 'Tudum'

El evento estará presentado durante la primera hora por la humorista Lilly Singh y en esta primera fase tendremos un clip en exclusiva sobre la nueva película de acción 'Alerta Roja', además de los avances de las nuevas temporadas de 'Los Bridgerton' y 'Ozark'. Además, habrá una sorpresa sobre 'Stranger Things', el buque insignia de la plataforma de streaming.

En cuanto a esta serie, dos de sus estrellas como Finn Wolfhard y Caleb McLaughin se subirán al escenario en la segunda hora. En este caso 'Tudum' se centrará en 'Sandman', mostrando nuevas imágenes, 'Vikingos: Valhalla' y mostrarán la secuencia de apertura de 'Cowboy Bebop'. Esta última parte terminará con un coloquio de Charlize Theron, Regina King y Zazie Beetz entre otras estrellas.

Por último, el evento finalizará con Nicola Coughlan presentando las últimas novedades que llegarán este año. Aquí veremos el primer avance de 'Emily in Paris', así como el anuncio de la fecha oficial. Además habrá un saludo especial a la nueva reina de 'The Crown' y un clip especial de la esperada película 'No mires arriba'.

También mostrarán un vídeo de detrás de las cámaras con el reparto de 'The Umbrella Academy', un tráiler de 'Ejército de los ladrones' y algunas novedades sobre 'The Witcher', con algún avance de la serie.

Cuándo y cómo podremos disfrutar de 'Tudum'

'Tudum' se emitirá el 25 de septiembre siendo un evento global que se podrá ver en todo el mundo a través de los canales oficiales de Netflix de YouTube, Twitter, Twitch y Facebook. Esta retransmisión dará comienzo a las 18:00 horas en España.

Aunque antes de que comience 'Tudum' habrá previamente unos programas especiales sobre series y películas coreanas e indias, además de novedades sobre el contenido de anime. Este dará comienzo a las 15:00 horas.

A quién veremos en 'Tudum'

Cómo ya hemos contado antes vamos a poder disfrutar de más de 145 estrellas del mundo de las series y películas y aquí dejamos algunos nombres: Jennifer Aniston, Henry Cavill, Chris Hemsworth, Dwayne Johnson, Jennifer Lawrence, Ralph Macchio, Álvaro Morte, Adam Sandler, Zack Snyder o William Zabka entre otros.

