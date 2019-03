'This Is Us' pierde una de sus nominaciones a los premios Emmy

'This Is Us' obtuvo 11 nominaciones a los Premios Emmy pero ahora no podrá optar a una de ellas por un error de la Academia de la televisión estadounidense. La serie no podrá conseguir la estatuilla en la categoría de Mejor Vestuario Contemporáneo ya que más del 51% del capítulo por el que ha sido nominado, "Moonshadow", está ambientado en los años setenta y según las reglas de la Academia, al menos, más de la mitad del capítulo tiene que estar situado de hace 25 años en adelante.

Las otras series nominadas a esta estatuilla son 'Big Little Lies', 'Empire', 'Grace & Frankie' y 'Transparent'.

'This Is Us' contará con Sylvester Stallon en uno de los capítulos de la segunda temporada. El actor se interpretará a sí mismo.

Hace unas semanas, el actor Sterling K. Brown publicó una imagen del rodaje que ya está en marcha. La segunda temporada llegará el próximo 26 de septiembre a NBC.