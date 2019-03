'This Is Us' elimina una referencia a Kevin Spacey

'This Is Us', la serie revelación de la pasada temporada, ha modificado una escena de su segunda temporada tras conocerse el escándalo sexual que protagoniza Kevin Spacey. La ficción de NBC ha introducido un cambio en el sexto capítulo de la segunda temporada, ya que incluía una referencia a Spacey que la productora decidió omitir a raíz del escándalo que rodea al actor.

Tras las acusaciones por abusos sexuales contra Kevin Spacey por parte del actor Anthony Rapp, 20th Century Fox Television envió un comunicado informando sobre esta decisión: "A la luz de los acontecimientos recientes, los productores han decidido eliminar la breve referencia a Kevin Spacey".

La referencia al actor de 'House of Cards' que se incluye en 'This is us' es en un momento en el que el personaje de Kevin (interpertado por Justin Hartley) se encuentra dialogando con su compañero de habitación sobre sus dificultades de encontrar trabajo, tras lo que el compañero le menciona que le tiene reservado un papel en una película protagonizada por Kevin Spacey.

La referencia a Spacey no va más allá de una mención bastante casual y sin demasiada importancia al actor, aunque tras el escándalo, la productora ha decidido no arriesgarse a recibir algún tipo de crítica por dicha mención.