'The Boys': Anuncia un spin-off, esta vez de animación

Mientras seguimos a la espera de que estrenen la tercera temporada, el universo 'The Boys' sigue expandiéndose. Ahora, una nueva serie de animación se añadirá a la plataforma streaming el año que viene: 'Diabolical'.

El encargado de anunciar este nuevo título en la Comic-Con de Brasil ha sido Karl Urban, quien interpreta a Billy Butcher en la serie. 'Diabolical' será una serie de animación antológica, compuesta por ocho episodios independientes, todos dentro del universo de 'The Boys'.

Detrás de las nuevas aventuras de 'The Boys: Diabolical' estarán Awkwafina, Garth Ennis, Eliot Glazer y Ilana Glazer, Evan Goldberg y Seth Rogen, Simon Racioppa, Justin Roiland y Ben Bayouth, Andy Samberg y Aisha Tyler. Una combinación de talento de lo más singular que además crearon a su antojo.

"Nosotros reunimos a algunos creadores increíbles y les dimos una regla… solo bromeo, no hay reglas. Ellos destrozaron la puerta y entregaron ocho episodios completamente inesperados, divertidos, impactantes, sangrientos y emotivos. ¿Creen que The Boys es demente? Esperen hasta que vean esto", expresó Eric Kripke, el productor ejecutivo de la serie en la Comic-Con.

¿Por qué otro spin-off?

Goldberg y Rogen, productores ejecutivos de 'The Boys', han comentado lo siguiente sobre qué les motivo para sacar adelante 'Diabolical': "Desde que vimos 'Animatrix', una colección de cortos situada en el universo de 'Matrix', quisimos copiarlo. Hoy ese sueño se ha hecho realidad".

El estreno de 'The Boys: Diabolical' tendrá lugar en 2022, pero Amazon no ha concretado si nos llegará antes o después que la muy esperada tercera temporada de 'The Boys'.

Por el momento lo que sabemos de la temporada 3 es que habrá nuevos personajes y mantendrá su esencia: "La temporada 3 es divertida porque no se trata solo de Soldier Boy, sino del equipo del que formaba parte, que se llama Payback" reveló también Eric Kripke.

