El sorprendente nuevo look de Kaley Cuoco que a ella misma le recuerda a los inicios de Penny en 'The Big Bang Theory'

Kaley Cuoco sigue siendo una de las actrices más cotizadas del momento y no es de extrañar ya que hace poco ha sido nominada por primera vez al Emmy a mejor actriz de comedia. Kaley empezó a dar un salto significativo en el mundo de Hollywood con su papel en 'The Big Bang Theory'

Kaley estuvo durante 12 temporadas interpretando a Penny en 'The Big Bang Theory' acompañando a Sheldon, Leonard y compañía en sus locas aventuras. Pero después de esta etapa dorada de la sitcom, llegó el momento de pasar página después de que la serie terminase de manera algo repentina.

Aún así, este amargo final no hizo que Kaley perdiese el ritmo y la actriz ya está involucrada en un proyecto en el que ella misma es productora. Kaley ha realizado la adaptación de la novela 'The Flight Attendant' como una serie. Este nuevo proyecto le ha valido a Kaley para, no solo ver cómo la serie era nominada al Emmy de mejor serie de comedia, sino también ella misma ha sido nominada al Emmy a mejor actriz de comedia.

El cambio de look de Kaley Cuoco que recuerda a Penny

Estamos acostumbrados a ver a Kaley Cuoco con la melena larga que solía llevar en las últimas temporadas de 'The Big Bang Theory' o como su nuevo personaje en 'The Flight Attendant'. Aún así, también hemos visto a la actriz con estilos algo diferentes, como durante la temporada 8 de 'The Big Bang Theory'. Y Kaley ha vuelto a adoptar un look que los fans de la serie reconocerán.

Kaley ha subido unas historias a Instagram en las que ha compartido su nuevo estilo con un rubio más claro y llevando flequillo. Esto ha recordado mucho a los orígenes del personaje que interpretó en 'The Big Bang Theory'.

Kaley Cuoco nuevo look | Instagram @kaleycuoco

Ella misma ha querido compararse con su antigua yo en una foto en la que sale ella junto a Sheldon, Jim Parsons, durante las primeras temporadas de la serie.

Kaley Cuoco en 'The Big Bang Theory' con Jim Parsons | Instagram @kaleycuoco

