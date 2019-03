'The Americans' convence y tendrá segunda temporada

Los espías han convencido a la audiencia y a los directivos de la cadena de cable FX. La serie 'The Americans' ha renovado por una segunda temporada. La ficción protagonizada por Keri Russel ('Felicity') y Matthew Rhys ('Cinco hermanos') contará con una nueva temporada de 13 capítulos, según informa The Hollywood Reporter.



Con solo los cuatro primeros capítulos emitidos, 'The Americans' ha conseguido el respaldo de la cadena FX, que ha decidido continuar con la ficción. La serie, ambientada en los años 80, gira en torno a un matrimonio aparentemente normal que vive en las afueras de Washington DC.



En realidad son una pareja de espías de la KGB tratando de infiltrarse en Estados Unidos durante la Guerra Fría. Ni siquiera sus propios hijos conocen su verdadera identidad.



John Landgraf, el presidente de FX, se ha mostrado entusiasmado con la ficción y ha explicado que "'The Americans' es un show realmente digno de la aclamación de la crítica" de la que está siendo objeto. "Estamos seguros de que conseguirá cosechar un robusto y apasionado público", ha añadido.



En los pocos capítulos que se han emitido, 'The Americans' ha conseguido muy buenos datos de audiencia. El debut de la ficción captó a más de cinco millones de espectadores y se convirtió así en el estreno más visto de la historia de la cadena.