'The 100' renueva por una sexta temporada

'The 100' volverá durante la 'midseason' de 2019 con su sexta temporada. La cadena The CW ha renovado la serie creada por Jason Rothenberg por una entrega más, un anuncio que llega cuando acaba de estrenarse la quinta temporada.

La quinta temporada de 'The 100', que puede verse en España en Syfy, arrancó con un salto en el tiempo de seis años, con Clarke (Eliza Taylor) sobreviviendo en la superficie tras la ola nuclear mortal que arrasó la Tierra, mientras que sus amigos Bellamy (Bob Morley), Raven (Lindsey Morgan), Murphy (Richard Harmon), Monty (Christopher Larkin), Harper (Chelsey Reist) , Emori (Luisa D'Oliveira) y Echo (Tasya Teles) estaban en el espacio esperando a que fuera seguro regresar.

The CW confía en sus ficciones ya que, además de 'The 100', ha renovado la mayor parte de su parrilla actual: 'Riverdale', las cinco series el universo DC, 'Crazy Ex-Girlfriend' y 'Jane the Virgin', cuya quinta temporada podría ser la última.