Una teoría desvela nuevos lazos familiares de Jon Snow

¡¡CUIDADO!! Esta noticia puede tener spoilers de la serie y los libros

Al final de la sexta temporada de 'Juego de Tronos', al conocerse el verdadero origen de Jon Snow, algunos seguidores especularon sobre el rol de Meera, destacando que este personaje era más importante que ser la guardaespaldas de Bran.

Según una teoría especialmente popular entre los seguidores de la serie de HBO y las novelas de George RR Martin, la joven Reed podría ser la hermana gemela de Jon Snow, que fue criada por Howland Reed mientras Jon crecía tutelado por Ned Stark.

Ned y Howland son dos de los personajes presentes en el 'flashback' en el que Lyanna Stark da a luz. En la serie, Meera y Jon tienen una edad aproximada y se parecen físicamente.

Preguntada sobre esta cuestión (antes de que se emitiera esa escena), la actriz Ellie Kendrick que interpreta a Meera Reed reveló a Digital Spy que le encantaría que la teoría fuese cierta: "Creo que lo que pasa en el cerebro de George RR Martin es mucho más complejo de lo que podamos imaginar. También pienso que sin duda hay algún misterio sobre el parentesco de Meera y Jojen, que saldrá a la luz tarde o temprano".

Más tarde, cuando los espectadores ya conocían el origen de Jon Snow, Kendrick admitió a The Huffington Post que la veracidad de la teoría fan no pintaba demasiado bien: "El episodio cierra muy bien el parentesco de Jon. No lo sé. Todavía no hemos visto de donde vienen Jojen y Meera. Conocemos sólo un poco acerca de su padre pero nada sobre su madre. Así que estoy emocionada por descubrir quiénes son sus padres y cuál es la situación".

Habrá que esperar hasta el verano de 2017 para el estreno de la séptima temporada de 'Juego de Tronos' y descubrir si la teoría es cierta.