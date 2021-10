"Tenía un cuerpo diferente": Los problemas de Lisa Kudrow con la ropa que llevaba en 'Friends'

'Friends' nos dejó muchos momentos de Phoebe, Lisa Kudrow, inolvidables y a la actriz le encanta recordar algunas situaciones que vivió durante el rodaje de la serie. Solo hay que ver cómo disfrutó en la reunión de 'Friends' recreando la escena en la que Phoebe se entera de que Chandler y Monica están juntos.

Eso sí, a pesar de guardar un recuerdo fantástico de su andadura en la serie, parece ser que a Lisa había cierto aspecto de su personaje que no terminaba por encajarle bien del todo. Ella misma ha explicado que el vestuario que elegían para Phoebe no era nada cómodo.

En una entrevista con People Kudrow se sincera al respecto: "No es que me sintiera horrible con ellos. Pero las pruebas de vestuario no eran divertidas, eso seguro. Sí, tenía un cuerpo diferente. Soy grande y a veces la ropa, cuando vuelvo a ver la serie, estaba llena de volumen".

Y para terminar añade: "Como este momento en el que les abrazo. Parecía que les estaba envolviendo. Me sentía como una montaña que se los había tragado".

El descuidado aspecto de Matthew Perry ('Friends')

Fue una de las revelaciones más impactantes tras ver la reunión de 'Friends' y es que Matthew Perry, que hacía de Chandler, se encontraba en un estado muy preocupante llegando a notarse ciertas dificultades para hablar.

Ahora se han mostrado nuevas imágenes de Matthew y no parece que la cosa haya mejorado desde entonces, mostrando un aspecto de lo más descuidado por parte del actor. Perry se encontraba en el parking de una cafetería y llevaba una camiseta que le quedaba gigante con unos pantalones cortos de deporte.

Además, a esto hay que sumarle que en dichas fotografías Matthew da la sensación de estar desorientado algo que ha preocupado a sus fans. En las imágenes que comparten desde Page Six se puede apreciar cómo también se está fumando un cigarrillo.

